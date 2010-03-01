"عیار 14" از 90 میلیون تومان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون 15 روز از نمایش این فیلم در 18 سینمای تهران می گذرد و توانسته به فروش 90 میلیون تومانی برسد. همچنین فیلم "هرشب تنهایی" رسول صدرعاملی نیز که پخش ان برعهده فیلمیران است نیز بعد از 49 روز نمایش به مرز 400 میلیون تومان رسیده است.

عیار 14" به کارگردانی پرویز شهبازی درباره طلافروشی است که به خاطر اتفاق پنج سال قبل به دردسر می‌افتد و همه داستان آن در 12 ساعت می‌گذرد. محمدرضا فروتن، پوریا پورسرخ، کامبیز دیرباز، مهشید افشارزاده، مینا ساداتی و بهرنگ علوی بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی "عیار 14" از بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد. شهبازی فیلم‌های سینمایی "نجوا"، "مسافر جنوب" و "نفس عمیق" را هم در کارنامه دارد.

