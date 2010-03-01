جابجایی 13 هزار مسافر در مسیر راه آهن اصفهان - شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت 2 ماه ازآخرین آمار ارائه شده تعداد مسافران جا بجا شده (7 ماهه ) در مسیر اصفهان - شیراز توسط شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، طی روز جاری آمار یاد شده توسط این شرکت برای مدت زمان 8 ماه جابجایی، بدون تغییر دوباره تکرار شد در حالی که این شرکت اخبار توقف حرکت قطارهای مسیر یاد شده را رد می کند.

بر اساس این گزارش، این شرکت در مورد زمانبندی جدید حرکت قطارها در مسیر اصفهان - شیراز، ضمن اعلام حرکت در این مسیر طی دو روز هفته از 25 اسفند ماه سالجاری، اعلام کرد: قطارهای این مسیر روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته تهران را به مقصد شیراز ترک و در روزهای شنبه و دوشنبه به تهران باز می‌گردد.

همچنین قطار شیراز - مشهد نیز در روزهای چهارشنبه رهسپار مشهد شده و روزهای جمعه از مشهد به سمت شیراز حرکت می‌کند.

این شرکت افزوده است: خط آهن اصفهان - شیراز که در خرداد ماه سالجاری به صورت آزمایشی افتتاح شده است در طول 8 ماه فعالیت و با رفع نواقص و تکمیل پروژه، بیش از 13 هزار نفر را جا بجا کرد.

همچنین در خصوص وضعیت فعالیت راه آهن اصفهان - شیراز، تاکید شده است: اینکه در برخی اخبار اعلام می شود که با وجود گذشت 8 ماه از ساخت خط آهن یاد شده، این خط آهن هنوز فعال نیست، اشتباه است.

به گزارش مهر، مسئولیت ساخت راه آهن اصفهان - شیراز بر عهده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشوربوده و بهره برداری از این مسیر نیز برعهده راه آهن جمهوری اسلامی ایران است،درحالی که مسئولین شرکت ساخت نسبت به انعکاس برخی اخبار در خصوص حرکت نابسامان و بدون نظم این مسیر به دلایل فنی و تکمیل پروژه واکنش نشان داده و مسئولیت این امر را متوجه راه آهن دانسته و از سویی نیز اخباری را از وظایف راه آهن اعلام می کنند.

گفتنی است، در بهمن ماه سالجاری نیز اعلام شده بود طی 7 ماه از زمان آغاز به کار این مسیر بیش از 13 هزار نفر جابجا شده است که اکنون این آمار برای 8 ماه فعالیت به صورت ثابت بافی مانده و دوباره اعلام می شود.