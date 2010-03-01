ترکمنستان در غیاب ایران به خط لوله نابوکو می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری بلومبرگ امروز به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد: قراردادی بین کنسرسیوم خط لوله نابوکو و ترکمنستان تا آوریل 2010 میلادی (اردیبهشت 89) به عنوان نخستین قرارداد تامین گاز خط لوله نابوکو امضا می شود.

این منبع آگاه با بیان اینکه خط لوله گازی از میادین فراساحلی غرب ترکمنستان به وسیله یک خط لوله به خطوط لوله واقع در آبهای شرقی آذربایجان متصل می شود، اظهار کرد: همچنین با توسعه فاز دوم میدان فراساحلی "شاه دنیز" جمهوری آذربایجان که گاز آن برای صادرات به اروپا به وسیله خط لوله نابوکو اختصاص داده شده است، پیش از آغاز صادرات گاز ترکمنستان به اروپا به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه این خط لوله در حالی ساخته خواهد شد که مقامهای ترکمنی و آذری اعلام کرده اند هیچگونه مانعی فراروی ساخت این خط لوله وجود ندارد، اعلام کرد: گاز ترکمنستان به وسیله یک خط لوله به خط لوله جنوب قفقاز انتقال داده می شود.

در صورت نهایی شدن این قرارداد، ترکمنستان تنها کشور آسیای مرکزی است که دارای ذخایر کافی برای تامین گاز مورد نیاز اروپا برای سالیان طولانی است و ممکن است سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز خود را به وسیله خط لوله نابوکو به اروپا صادر کند.

در همین حال "جولیان لی" یکی از تحلیلگران مرکز مطالعات جهانی انرژی نیز در این باره گفته است: لازم است که گاز ترکمنستان پیش از صادرات به اروپا، به وسیله خط لوله به آذربایجان انتقال داده شود.

ساخت خط لوله گازی 60 کیلومتری میان ترکمنستان و آذربایجان 18 ماه به طول خواهد کشید و ترکمنستان در زمان بهره‌ برداری از خط لوله نابوکو که در حدود سال 2015 خواهد بود، نخستین مرحله از عرضه گاز خود به اروپا را به وسیله این خط لوله آغاز می کند.

قطر گاز پارس جنوبی را با نابوکو به اروپا می‌فرستد

در همین حال اخیرا پایگاه خبری زوایا با انتشار گزارشی اعلام کرده بود: با نهایی شدن مذاکرات گازی قطر و ترکیه و ساخت خط لوله گاز دوحه – آنکارا، امکان انتقال گاز قطر به ترکیه و سپس از طریق خط لوله نابوکو به اروپا فراهم می‌شود.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با اشاره به مذاکرات مقدماتی با قطر برای ساخت یک خط لوله گازی بین استانبول و دوحه، گفته بود: آنکارا در نظر دارد با ساخت یک خط لوله، گاز قطر را به ترکیه انتقال دهد و پس از آن به خط لوله نابوکو وارد کند.

وزیران انرژی ترکیه و قطر پیش از این موافقت خود را برای تشکیل یک گروه کاری برای توسعه این پروژه اعلام کرده بودند. این خط لوله جدید گازی دوحه – آنکارا در مسیر خود از خاک کشورهای عربستان، اردن و سوریه عبور خواهد کرد.

از سوی دیگر "ورنر آولی" عضو هیئت مدیره شرکت OMV اتریش نیز اخیرا با بیان اینکه امکان انتقال حداقل 8 میلیارد متر مکعب گاز عراق و آذربایجان در فاز اول خط لوله نابوکو به اروپا وجود دارد، گفته است: انتقال گاز دریای خزر و منطقه آسیای مرکزی به اروپا در اولویت خط لوله نابوکو قرار دارد.

به گزارش مهر، قرارداد میان دولتی ساخت خط لوله نابوکو در ژوئیه سال 2009 با حضور نمایندگان اتریش، بلغارستان، مجارستان، رومانی و ترکیه به میزبانی آنکارا منعقد شد.

هدف از مذاکرات خط لوله نابوکو که از سال 2004 شروع شده است، کاهش وابستگی کشورهای اروپایی به گاز روسیه است. با بهره برداری از این خط لوله سه هزار و 300 متری تا سال 2014 میلادی امکان انتقال سالانه 31 میلیارد متر مکعب گاز کشورهای منطقه خزر و خاورمیانه از طریق ترکیه به اروپا فراهم می شود.

هم اکنون شرکتهای OMV اتریش، MOL مجارستان، Bulgargaz بلغارستان، Transgaz رومانی، Botash ترکیه و RWE آلمان سهامداران خط لوله نابوکو را تشکیل می دهند.

اظهارات مسئولان در مورد عدم حضور ایران در بازار گاز اروپا

حسین نقره کار شیرازی معاون امور بین الملل وزیر نفت پیشتر با اشاره به اینکه تاکنون برای صادرات گاز به اروپا 8 مسیر مختلف مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است، گفته بود: چند مسیر از ترکیه و مسیرهایی غیر از خاک ترکیه برای صادرات گاز به اروپا بررسی شده است.

وی همچنین با اشاره به علاقمندی کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری در خط لوله انتقال نفت نکا - جاسک و خط لوله گاز سرخس - جاسک اظهار داشت: استراتژی ایران بر مبنای ذخایر هیدروکربوری منطقه تبیین شده است.

سید رضا کسایی زاده مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز با تاکید بر اینکه خط لوله نابوکو در غیاب ایران اقتصادی نیست و در فضای حاکم سیاسی اعضای نابوکو اجازه مذاکره مستقیم با ایران را ندارند، اظهار کرده بود: اجازه انتقال گاز ترکمنستان از دریای خزر به اروپا را نمی دهیم.

حجت الله غنیمی فرد معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران نیز پیشتر با اشاره به توافق ایران و ترکیه برای انتقال سالانه 35 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان، گفته بود: بحث ساخت خط لوله "ترانس کاسپین" از حدود 15 سال گذشته تاکنون مذاکرات ادامه داشته اما به دلیل وجود مشکلات متعدد تاکنون اجرایی نشده است.

مسعود میرکاظمی وزیر نفت نیز تاکنون به طور رسمی اظهار نظری در مورد عدم حضور ایران در خط لوله نابوکو نکرده است.