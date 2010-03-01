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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۱۸

در قم انجام شد؛

دیدار‌های خصوصی مراجع تقلید با آیت الله صافی گلپایگانی

دیدار‌های خصوصی مراجع تقلید با آیت الله صافی گلپایگانی

قم - خبرگزاری مهر: دو تن از مراجع تقلید قم با حضور در بیت آیت الله صافی گلپایگانی در مورد وضعیت حوزه و برخی مسائل روز تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله وحید خراسانی صبح دوشنبه با حضور در بیت آیت الله لطف الله صافی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که به صورت خصوصی انجام شد دو مرجع تقلید پیرامون وضعیت حوزه علمیه و برخی مسائل مهم دیگر بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین آیت الله سید صادق شیرازی نیز شب گذشته در دیداری جداگانه با آیت الله صافی پیرامون وضعیت جاری حوزه های علمیه و مسائل شیعیان عراق با ایشان تبادل نظر کرد.

کد مطلب 1043538

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