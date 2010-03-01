به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله وحید خراسانی صبح دوشنبه با حضور در بیت آیت الله لطف الله صافی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار که به صورت خصوصی انجام شد دو مرجع تقلید پیرامون وضعیت حوزه علمیه و برخی مسائل مهم دیگر بحث و تبادل نظر کردند.



همچنین آیت الله سید صادق شیرازی نیز شب گذشته در دیداری جداگانه با آیت الله صافی پیرامون وضعیت جاری حوزه های علمیه و مسائل شیعیان عراق با ایشان تبادل نظر کرد.

