به گزاترش خبرگزاری مهر غلامرضا منتظری، مدیر اداره ارشاد استان گلستان که یکی زا برگزارکنندگان جشنواره هرنهای تجسمی فجر است، گفت: استان گلستان علاوه بر میزبانی جشنواره تجسمی فجر، میزبان شانزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان نیز بود که از نظر کمی و کیفی از سطح بالایی برخوردار بود.

وی افزود: در بخش هنرهای تجسمی فجر نیز استان گلستان بخش کاریکاتور، گرافیک، عکس و پوستر را میزبانی می‌کند که همزمان با تهران از 12 بهمن‌ماه گشایش یافته و تا 12 اسفندماه ادامه دارد.

منتظری همچنین در مورد مراسم اهدای جوایز و تقدیر از برگزیدگان در اختتامیه دومین جشنواره تجسمی فجر در استان گلستان عنوان کرد: تعداد محدودی از برگزیدگان، جوایزشان را از معاونت هنری وزارت ارشاد دریافت می‌کنند ولی برگزیدگان دیگری نیز خواهیم داشت که اداره ارشاد به آن‌ها جوایزی اهدا می‌کند.هنرمندان برگزیده علاوه بر دریافت جوایز، به اداره کل تجسمی استان نیز معرفی خواهند شد.

وی درباره برنامه تجلیل از پیشکسوتان تجسمی استان گفت: این برنامه را به صورت مستقل از جشنواره تجسمی فجر، بهار سال آینده در استان برگزار می‌کنیم.

دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 12 بهمن ماه تا 12 اسفندماه در تهران، یزد، گلستان، اهواز و سمنان برپاست.

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