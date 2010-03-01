جلسه هماهنگی ایمنی برای سفرهای نوروزی رجا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر بختیاری در جلسه هماهنگی بین مدیران شرکت رجاء در خصوص ایمنی در سفرهای نوروزی که با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل رجا بر گزار شد با اشاره به اهمیت موضوع ایمنی در حمل و نقل ریلی گفت: کلیه مدیران حوزه‌های اجرایی و فنی باید به این امر مهم توجه کرده و حفاظت و امنیت مسافران نیز اولویت نخست ما در شرکت رجاء باشد.

مدیرعامل رجاء تاکید کرد: در راستای رعایت نکات ایمنی موارد لازم باید در ایستگاه‌ها و قطارها به مسافران اطلاع رسانی موثر شود، حوادث در جاهایی که استانداردها رعایت می‌شود کمتر بوده و اگر ما در امور فنی، نگهداری و خدمات رسانی طبق استاندارد عمل کنیم دچار سانحه و حادثه نمی‌شویم.

وی بر لزوم تست معاینات فنی دوره‌ای تاکید کرد و گفت: گر چه این تست‌ها همیشه انجام می شود، ولی اکنون باید بطور جدی دنبال و تا قبل از آغاز نوروز کامل شود.

معاون فنی مدیرعامل رجاء نیز در این جلسه با اشاره به مراحل آماده‌سازی واگن‌های مسافری گفت: تا 25 اسفند ماه که آغاز سفرهای نوروزی است ناوگان مسافری آماده خواهد شد.

غضنفر فولادی معاون اجرایی شرکت رجاء نیز افزود: کلیه موارد ایمنی مربوط به ایستگاه ها وقطارها از قبیل تجهیزات ایستگاهی، اطفاء حریق، جعبه کمکهای اولیه، خدمات امداد و غیره آماده شد و امیدواریم در نوروز 89 هیچگونه خطر و حادثه ای را شاهد نباشیم.

