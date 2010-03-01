مجلس نحوه واردات برنج را تعیین می کند

عباس رجایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر گفت: متعاقب گزارشی که در خصوص برنج های خارجی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس قرائت شد قرار است نمایندگان ظرف 48 ساعت پیشنهادات خود در خصوص این گزارش را به کمیسیون کشاورزی ارائه نماید.

وی افزود: پس از جمع آوری پیشنهادات نمایندگان علاوه بر گزارش ارائه شده مجددا در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و متعاقب آن طرحی برای چگونگی ورود برنج های خارجی تنظیم و به مجلس ارائه خواهد شد.

رجایی یادآور شد: ممکن است یکی از بندهای این طرح در خصوص ممنوعیت ورود برخی از انواع برنج های خارجی باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: طبق گزارش کمیسیون کشاورزی تا کنون برنج پوسا 1120، با منشاء هندوستان که اصطلاحا به باسماتی هند معروف است آلوده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا واردات اینگونه برنج ها محدود شده است گفت: از چگونگی ورود آن در گمرکات خبر قطعی ندارم اما توصیه ما این است که هموطنان از برنج های داخلی استفاده کنند.

رجایی در پاسخ به این سئوال که آیا از بررسی های انجام شده در کمیسیون بهداشت با همین موضوع مطلع هستید گفت: گزارش کمیسیون کشاورزی مستقل از بررسی های کمیسیون بهداشت است، اما تا آنجایی که مطلع هستیم تلاش های کمیسیون بهداشت تا به این لحظه و نتایجی که به دست آورده اند ناقض گزارش کمیسیون کشاورزی که در جلسه امروز قرائت شد نبوده است.

وی ابراز امیدواری کرد نتایج بررسی های کمیسیون بهداشت که در آینده ارائه خواهد شد نیز دقیق و کارشناسی باشد.