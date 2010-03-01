به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیخانی رئیس موسسه فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این نشست کتاب نظریه‌های ارتباطات را یکی از آثار مهم در حوزه ارتباطات دانست و اظهار داشت: این کتاب خلأهایی را که در حوزه ارتباطات وجود دارد پر می‌کند.

وی یادآور شد: کتاب نظریه‌های ارتباطات با ورود به حوزه علم و دانش توانسته حوزه ارتباطات را ارتقاء دهد .



رئیس موسسه فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اضافه کرد: دانشجویان رشته ارتباطات از طریق مطالعه این کتاب قادر خواهند بود از نظریه‌های موجود در حوزه ارتباطات اطلاع یابند و در تحقیقات خود از این کتاب استفاده کنند.

علیخانی تصریح کرد: ترجمه و چاپ کتاب نظریه‌های ارتباطات تاثیر بسیاری در ارتقای علمی کشور خواهد داشت.

وی ترجمه این کتاب را گام عملی در عرصه رشد علم و دانش عنوان کرد و گفت : چاپ و ترجمه این کتاب یک فرآیند علمی را طی کرده‌است.

رئیس مؤسسه فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه چاپ کتابهایی مانند نظریه‌های ارتباطی نیازمند سرمایه گذاری است افزود: با توجه به مشکلات ناشران خصوصی ، این نوع کتابها باید به دست ناشران دولتی و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی منتشر شود.

علیخانی خرد و دانایی را مهمترین ویژگیهای انسان دانست و افزود: کسب علم و دانش تنها مختص انسان بوده که از فضیلت بالایی در جهان برخوردار است.

دکتر یونس شکرخواه استاد ارتباطات در این نشست گفت: هدف از چاپ کتاب نظریه‌های ارتباطات ایجاد سئوالهای جدید در مقابل تئوریهای گذشته ارتباطات است.

وی با بیان اینکه چاپ کتاب نظریه‌های ارتباطات پایان فعالیت در زمینه ارتباطات نیست افزود: امروزه باید تئوریهای جوامع سایبری در حوزه ارتباطات دیده شود.

استاد ارتباطات بیان داشت: فرهنگ رسانه ای همان فرهنگ اینترنتی در حوزه ارتباطات به شمار می‌رود.

وی یادآور شد : تمامی متنهای اصلی علوم ارتباطات که نیازمند دانشجویان و استادان ارتباطات است در این کتاب جمع آوری شده‌است.

شکرخواه با بیان اینکه دهه 70 میلادی دهه شورش مقابل تئوریهای ارتباطی بوده گفت : نظریه پردازان در امروزه به دنبال مدلهایی از تئوریهای ارتباطی هستند که مورد قبول تمامی افراد جامعه باشد.

وی با اشاره به وجود 5 ژانر تئوریک در حوزه ارتباطات افزود: در ژانر اول تئوری های ساختاری وجود دارد که از افلاطون و سقراط نشأت گرفته شده است.

این استاد ارتباطات گفت: تئوری های ساختاری جزء تئوریهای تبیین گرایانه قرار دارند که زبان را بازتاب دهنده جهان می‌دانند.

وی با اشاره به تئوریهای شناختی و رفتاری گفت: این نوع تئوری ها بر اساس رفتار شناسی و روان شناسی در حوزه ارتباطات است .

شکرخواه اضافه کرد: ژانر سوم از تئوریهای ارتباطی، تئوری تعاملی است که براساس کنش و واکنش عمل کرده و تمامی زندگی را یک فرآیند تعاملی به شمار می‌آورد.

وی گفت: ژانر دیگر ، تئوریهای ارتباطی ادراکی است که در حوزه معناکاوی قرار دارد.

این استاد ارتباطات ژانر پنجم تئوری ارتباطی را تئوریهای انتقادی عنوان کرد و گفت : کتاب تئوریهای ارتباطی بر مبنای این تئوریها است که اساساً عدالت گرایانه فعالیت می‌کند.

دکتر نمک دوست استاد ارتباطات نیز در این نشست اضافه کرد : این کتاب چهار جلدی بیان ستیغ نظریه‌هایی است که خارج از حوزه ارتباطات است.

این استاد ارتباطات یادآور شد: ایران در موقعیتی است که باید در تالیف و چاپ کتابهای ارتباطی گامهای سریعتری بردارد تا بتواند با روند سریع ارتباطات در جهان سازگار شود.

دکتر عاملی رئیس دانشکده مطالعات جهان، ارتباطات را یک حقیقت عنوان کرد و گفت: هدف ترجمه این کتاب به دلیل نگاه نقادانه و متفاوت در عرصه ارتباطات است.

وی با بیان اینکه این کتاب مجموعه ای از نظریه های 80 سال گذشته در زمینه ارتباطات است افزود: کتاب نظریه‌های ارتباطی از 79 مقاله برجسته تشکیل شده ‌است.

رئیس دانشکده مطالعات جهان با بیان اینکه ترجمه و چاپ این کتاب نظریه‌های ارتباطی 2 سال به طول انجامیده است ادامه داد: در این کتاب از آثار نویسندگان سراسر جهان استفاده شده‌ است.

وی دانش ارتباطی را نیازمند تحول جدی در کشور دانست و گفت: فضای ارتباطات باید گشوده شود تا بتوان به حقیقت ارتباطات دست یافت .