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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۰

پسیان:

سالانه 10 هزار میلیارد ریال برای طرحهای منابع طبیعی کشور نیاز است

سالانه 10 هزار میلیارد ریال برای طرحهای منابع طبیعی کشور نیاز است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، کمبود اعتبار را مانع اصلی اجرای طرحهای منابع طبیعی دانست و گفت: برای اجرای طرحهای منابع طبیعی سالانه 10 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، علاء الدین پسیان پیش از ظهر دوشنبه در جمع مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه یک کشور در اداره کل منابع طبیعی نوشهر افزود: این در حالیست که اعتبار سال جاری این سازمان هزار و 190 میلیارد ریال است.

وی اظهار داشت: خروج دام از جنگلهای شمال و طرح دامنه جنوبی البرز و همچنین ممیزی و تفکیک اراضی از جمله این طرحها محسوب می‌شود.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: برای همین تصمیم گرفته شد راهکارهای دیگری برای تأمین اعتبارات مورد نیاز در نظر گرفته شود.

وی استفاده از ظرفیتهای مختلف به ویژه تجارب صندوق عمران مراتع را برای افزایش اعتبارات سازمان جنگلها ضروری دانست.

منطقه یک منابع طبیعی کشور شامل ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر، مازندران - ساری، گیلان، گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی، قزوین، تهران است.

کد مطلب 1043547

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