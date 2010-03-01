کشورهای دنیا به سختی می توانند به اقتدار سیاسی ایران دست یابند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ حجت الاسلام سید محمدحسین ابوترابی فرد ظهر دوشنبه در همایش فرماندهان و روسای پایگاه ها و کلانتریهای فرماندهی انتظامی استان تهران در موسسه رازی کرج اظهار داشت: با توجه به جایگاه های علمی و مدیریتی و اشراف به مسائل مختلف منطقه و امور جهان، در حال حاضر کشور ایران در جایگاه مطلوبی قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر قدرتهای بزرگ با تکیه بر سلاح دانش و توانایی دفاعی برتر همچنین قدرت رسانه ای در حال اجرای اقدامات مختلفی هستند که ایران نیز از این قدرتها برخوردار است.

این مسئول خاطرنشان کرد: روزی بود که دشمنان در صدد بودند که کشور ما را به سمتی ببرند که از اقتدار خود سر باز زند اما امروز ایران اسلامی با اقتدار کامل و قاطع جلوی دشمنان ایستاده است و مانع اجرایی شدن توطئه های آنان می شود.

ابوترابی بیان داشت: هشت سال دفاع مقدس و دانش هسته ای ایران برگ برنده و زرینی از اقتدار سیاسی این ملت در جهان است.

کشورهای منطقه نمی توانند اقتدار ایران را داشته باشند

نائب رئیس مجلس عنوان کرد: ما معتقد هستیم که اگر کشورهای منطقه در کنار هم باشند،‌ نمی توانند اقتداری مانند اقتدار ایران داشته باشند چون آنها به بیگانگان متکی هستند.

وی با اشاره به اینکه دشمن منتظر فرصتی است تا به نفع خود آن را تمام و سوء استفاده کند، ادامه داد: در حال حاضر کشور ما به اقتداری رسیده که دشمنان حتی جرات نزدیک شدن به دورافتاده ترین و حساس ترین نقاط کشور ایران را ندارند.

این مسئول یادآور شد: این امر که دشمن جرات تعرض به ایران را ندارد،‌ نشان از برقراری امنیت کامل در این کشور است.

ابوترابی متذکر شد: یکی از نعمتهای بزرگ کشور اقتدار امنیتی آن است که نمونه ای از آن در نیروی انتظامی متجلی شده و سبزپوشان جمهوری اسلامی توانستند امنیت قابل قبولی را در کشور به وجود آورند.

وی اذعان داشت: امنیت کشور ایران در بخشهای مختلف با کشورهای اروپایی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست چون در هیج جای کشور نقطه ناامنی وجود ندارد که در این راستا باید از زحمات نیروی انتظامی تشکر کنیم.

این مسئول تاکید کرد: نیروی انتظامی اساسی ترین رکن در برقراری نظم اجتماعی است و امید می رود با افزایش فعالیتها این امنیت افزایش یابد.

در این همایش بیش از 300 نفر از فرماندهان و رئوسای پایگاه ها و کلانتریهای فرماندهی انتظامی استان تهران حضور داشتند.