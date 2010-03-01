پنچن لامای چین به عضویت شورای عالی مشورتی درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زی نیوز، پنچن لاما 20 ساله که نام وی جایولتسن نوربو است به عنوان انتخاب پکن برای جایگزین شدن دالایی لاما رهبر معنوی بودائیان تبت در نظر گرفته می‌شود.

وی تاکنون در جمع رهبران کمونیست چین ظاهر شده و آشکارا از سطله چین در تبت حمایت کرده است.

پنچن لاما درمیان 13 نفری است که برای عضویت در کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی جمهوری خلق چین به تعیین شده است.

این شورا که جلسات سالانه آن از چهارشنبه آغاز می‌شود از 2200 رهبر اقتصادی، شخصیت دینی، آکادمیک و مشاهیر تشکیل شده است و ظرفیت مشورتی برای کنگره ملی خلق چین را به‌عنوان هیئت قانونگذار رسمی چین فراهم می‌کند.

به رغم حمایتهای پکن از جایولتسن نوربو وی مورد پذیرش مردم تبت به عنوان شخصیت معنوی پنچن لاما نیست، پنچن لاما در سلسله مراتب بودیسم تبتی شخص دوم روحانی محسوب می‌شود که براساس سنت رابطه نزدیک و مشورتی با دالایی لاما دارد.

این در حالی است که دالایی لاما در سال 1995 جندون جوئکی نایما را به عنوان تناسخ پنچن لامای فقید نامگذاری کرد اما از آن زمان تاکنون این پسر و خانواده وی که اهل یکی از مناطق بسیار دور افتاده تبت بودند ناپدید شده و در محافل عمومی ظاهر نشده‌اند. پکن نیز در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

پکن در سالهای اخیر پنچن لاما را در ستادهای مختلف خود برای تاریک کردن چهره دالایی لاما مورد استفاده قرار داده است.

دالایی لاما به علت مبارزات غیر خشونت آمیز خود علیه چین برنده جایزه صلح نوبل سال 1986 شد. وی در سال 1959 و 9 سال پس از اشغال نظامی تبت از سوی چین به دنبال یک قیام ناموفق به هندوستان متواری شد.

چین مدعی است که تبت برای قرنهای متمادی بخشی از قلمرو آن بوده است است اگرچه بسیاری از تبتی‌ها اعتقاد دارند که آنها در بیشتر زمانها مستقل بوده‌اند.