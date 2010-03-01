اهدای خون در کشور سه درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، ‌دکتر حسن ابوالقاسمی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح و آغاز به کار اولین پایگاه انتقال خون شهرستان شهریار در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اظهار داشت: در مجموع طی سال گذشته ایرانیها در استانهای کشور یک میلیون و 800 هزار واحد خون اهدا کردند، در این راستا 20 درصد اهداکنندگان معاف شدند.

هشت درصد خانمها خون اهدا می کنند

وی افزود: به طور طبیعی اکثر افرادی که خون اهدا می کنند، ‌آقایان هستند که در این میان تنها هشت درصد خانمها موفق به اهدا خون می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: ابوالقاسمی بیان داشت: بزرگ ترین مشکل سازمان انتقال خون در کشور بحث کمبود نیرو است چون ما دستگاه حاکمیتی هستیم و باید نیروی مورد نیاز این دستگاه جذب شود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران عنوان کرد: بر اساس شبکه خون رسانی کشور فعالیتها انجام می شود، برای افزایش پایگاه های انتقال خون در استانها و شهرستانها باید بر اساس تعداد بیماران خاص، نیاز به واحدهای خونی و شرایط بیمارستانها این پایگاه ها ایجاد شود.

کمبود پایگاه انتقال خون در کشور نداریم

وی در پاسخ به مهر در مورد کمبود پایگاه های انتقال خون در کشور اعلام کرد: در حال حاضر 225 پایگاه انتقال خون در استانهای مختلف کشور مشغول به فعالیت هستند،‌هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد فقط برای ارائه خدمات بیشتر این پایگاه ها افزایش می یابد.

این مسئول یادآور شد: تعداد پایگاه های انتقال خون در کشور در وضعیت کنونی کافی است و نیازها را برطرف می کند،‌اما در چند سال آینده باید این تعداد پایگاه ها افزایش یابد.

ابوالقاسمی ادامه داد: طی برنامه ریزی مقرر شده که سالانه 10 واحد و پایگاه انتقال خون در کشور تاسیس شود و در صورت تامین اعتبارات و شرایط مناسب این تعداد افزایش می یابد.

افتتاح مرکز خون بند ناف ایران

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران اذعان داشت: هیچ کشوری در شرایط کنونی شخص اهدای خون 25 در هزار را ندارد،‌ این آمار در ایران بسیار مطلوب است.

وی از افتتاح و بهره برداری مرکز خون بند ناف در سال آینده خبر داد و اعلام کرد: این مرکز هم اکنون آماده است و طی مراسمی افتتاح می شود.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.