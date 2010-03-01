هزار و 700 کیلوگرم مواد مخدر در کرمان کشف شد

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در پی انجام عملیات کوثر پنج در کرمان ماموران نیروی انتظامی استان کرمان موفق به کشف هزار و 700 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان شدند.

وی با اشاره به اینکه این عملیات با هدف افزایش سطح امنیت در استان کرمان انجام شده است، گفت: طی 10 روز انجام عملیات در استان کرمان در سه مورد درگیری مسلحانه با اشرار این میزان مواد مخدر کشف شد که در این راستا نیز 15 شرور و 120 قاچاقچی دستگیر و تحویل مقامان قضایی شدند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان همچنین از کشف 138 هزار لیتر سوخت قاچاق، کشف 86 قبضه سلاح غیر مجازو 83 وسیله نقلیه سرقتی خبرداد.

وی افزود: یکی از مهمترین مسائلی که امنیت استان کرمان را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است قاچاق مواد مخدر از معابر مختلف استان کرمان از مناطق شرقی به استانهای مرکزی کشور است.