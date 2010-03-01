غلامحسین اسماعیلی صبح دوشنبه طی سخنانی در دیدار مسئولان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با آیت الله مقتدایی با تأکید بر لزوم ضابطهمندی مرخصی زندانیان در کشور گفت: خوشبختانه پیشنویس آییننامه اصلاح مرخصی زندانیان پس از انجام ساعتها کار کارشناسی در سازمان زندانها تهیه و تدیوین شده است که برای تأیید به مراجع ذیصلاح قضایی ارسال شده است.
وجود 175 هزار زندنی در کشور
وی در ادامه با بیان این که در حال حاضر حدود 175 هزار زندانی در زندانهای کشور وجود دارد، ابراز داشت: اگر چه در برخی شیوههای مربوط به سیاست زندان زدایی در دوره جدید تغییراتی ایجاد شده است اما مبانی اصولی سیاست زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری در کشور همچنان پابرجاست.
اسماعیلی همچنین با بیان این که متأسفانه آمار زندانیان در کشور روز به روز در حال افزایش است، گفت: جمعیت زندانیان کشور در زمان حاضر نسبت به بیست سال قبل حدود 5 برابر شده است و باید برای کاهش این جمعیت انبوه فکری جدی کرد.
تقویت برنامههای فرهنگی و دینی در دستور کار است
وی درخصوص مهمترین برنامههای فرهنگی این سازمان ضمن اشاره به سیاست طبقهبندی زندانیان با توجه به جرایم ارتکابی آنها اظهار داشت: تقویت برنامههای اصلاحی و تربیتی، توجه بیشتر به برنامههای فرهنگی و دینی مبتنی بر تعالیم ناب اسلامی و آموزههای قرآنی از جمله مهمترین محورهای فعالیت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به شمار میآید.
حوزویان برای تبلیغ به زندانها بیایند
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در حال حاضر بستر بسیار مناسبی جهت انجام فعالیتهای دینی و فرهنگی در سطح زندانهای کشور ایجاد شده است، گفت: انتظار ما از مسئولان و مدیران محترم حوزه این است که بیش ازگذشته به امر تبلیغ در زندانها به منظور اصلاح زندانیان توجه داشته و مبلغین خود را به زندانها اعزام نمایند.
اسماعیلی:
آییننامه مرخصی زندانیان اصلاح شد/ اهتمام حوزه برای تبلیغ در زندانها
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ضمن اشاره به اصلاح آیین نامه مرخصی زندانها خواستار توجه هرچه بیشتر حوزه علمیه به امر تبلیغ در زندانها شد.
غلامحسین اسماعیلی صبح دوشنبه طی سخنانی در دیدار مسئولان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با آیت الله مقتدایی با تأکید بر لزوم ضابطهمندی مرخصی زندانیان در کشور گفت: خوشبختانه پیشنویس آییننامه اصلاح مرخصی زندانیان پس از انجام ساعتها کار کارشناسی در سازمان زندانها تهیه و تدیوین شده است که برای تأیید به مراجع ذیصلاح قضایی ارسال شده است.
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