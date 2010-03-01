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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۹

ثمره هاشمی:

تهرانی ها باید مصارف آب را کاهش دهند

تهرانی ها باید مصارف آب را کاهش دهند

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بالابودن سرانه مصرف آب شرب تهرانی ها گفت: تهرانی ها باید مصارف آب را کاهش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ثمره هاشمی امروز در سومین جشنواره آب و رسانه گفت: متوسط سرانه آب دنیا برای هر نفر در طول یکسال 7 هزار و 500 مترمکعب است که این متوسط سرانه در ایران، به ازای هر نفر در سال 2 هزار و 200 مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: متوسط میزان بارندگی در دنیا بین 800 تا 850 میلیمتر است که این رقم در ایران 250 میلی متر است که نشانگر این است که متوسط بارندگی در کشورمان، یک سوم متوسط بارندگی دنیا است.

وی تصریح کرد: سرانه تولید آب شرب در ایران 282 لیتر به ازای هر نفر در روز است که این سرانه برای شهروندان تهرانی معادل 336 لیتر در روز است. این درحالی است که سرانه مصرف آب شرب در ایران 191 لیتر در روز به ازای هر نفر است که این رقم در تهران 276 لیتر در روز است بنابراین شهروندان تهرانی باید مصارف خود را کاهش دهند.

به گفته ثمره هاشمی، با توجه به محدودیت منابع آب ایران و محدودیت نزولات جوی، باید به این امر مهم توجه داشت که مصارف باید در حد معقول و منطقی باشد.

کد مطلب 1043561

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