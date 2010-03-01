پنالتی استیل آذین درست بود / همه تصمیمات تیم داوری قابل قبول بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عنایت در خصوص قضاوت دیدار استیل آذین - استقلال گفت: این مسابقه یک بازی حساس، سخت و نفس‌گیر بود، با این حال تورج حق وری و کمک‌هایش رضا سخندان و علیرضا یزدانی در این بازی عملکرد خوبی داشتند.

وی درباره صحنه‌های بحث برانگیز این مسابقه گفت: یکی از صحنه‌هایی که برخی عقیده داشتند تصمیم داور درست نبوده اعلام ضربه پنالتی به نفع استیل آذین در دقیقه 85 بود. اما این پنالتی درست بود به این دلیل که تکل مدافع استقلال روی پای بازیکن به دلیل بی احتیاطی‌اش اتفاق افتاد و تصمیم داور برای گرفتن پنالتی کاملا درست بود.

عنایت در ادامه درباره گل استقلال در دقیقه 90 گفت: این گل به درستی از سوی رضا سخندان مردود اعلام شد و او کاملا بدون ترس و عادلانه این گل را آفساید اعلام کرد. اما اگر زننده ضربه سر به توپ ضربه نمی زد و توپ وارد دروازه می شد، گل سالم می بود اما گل به دلیل ضربه سر شکوری آفساید اعلام شد که در تصاویر آهسته بازی نیز کاملا مشخص است.

عنایت در باره اخراج هادی شکوری و سیاوش اکبرپور گفت: شکوری در دقیقه 117 باید اخراج می شد چرا که خطای شدیدی انجام داد. سیاوش اکبرپور در دقیقه 120 به علت برخورد زننده‌اش باید اخراج می شد که این اتفاق به درستی رخ داد.

