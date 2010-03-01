به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی امروز دوشنبه جاسم ساعدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تنها اعلام وصول امروز مجلس را قرائت کرد که بر این اساس 18 نفر از نمایندگان از سئوال خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دلایل توقیف "هفته نامه شهروند امروز" از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات منصرف شدند.
در مجلس مطرح شد:
انصراف 18نماینده از سئوال درباره دلایل توقیف هفته نامه شهروند
در پایان جلسه امروز دوشنبه مجلس، 18 نفر از نمایندگان سئوال خود را از وزیر ارشاد درباره دلیل توقیف هفته نامه "شهروند امروز" پس گرفتند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی امروز دوشنبه جاسم ساعدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تنها اعلام وصول امروز مجلس را قرائت کرد که بر این اساس 18 نفر از نمایندگان از سئوال خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دلایل توقیف "هفته نامه شهروند امروز" از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات منصرف شدند.
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