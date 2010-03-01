انصراف 18نماینده از سئوال درباره‌ دلایل توقیف هفته‌ نامه شهروند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه‌ علنی امروز دوشنبه جاسم ساعدی عضو هیئت رئیسه‌ مجلس شورای اسلامی تنها اعلام وصول امروز مجلس را قرائت کرد که بر این اساس 18 نفر از نمایندگان از سئوال خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دلایل توقیف "هفته ‌نامه شهروند امروز" از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات منصرف شدند.





