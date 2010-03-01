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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۰

سرمربی پیشین تیم ملی واترپلو در استان‌ها به استعدادیابی می پردازد

سرمربی پیشین تیم ملی واترپلو در استان‌ها به استعدادیابی می پردازد

نون کواکویچ سرمربی کروات پیشین تیم ملی واترپلو به منظور استعدادیابی و برگزاری دوره های پیشرفته مربیگری عازم پایگاه های استعدادیابی استان ها خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کواکویچ که از جمله مربیان مطرح واترپلو به شمارمی رود با صلاحدید کمیته فنی واترپلو با سفر به استان های کشور و پایگاه های استعدادیابی واترپلو ضمن شناسایی چهره های نخبه و مستعد واترپلو در سراسر کشور و معرفی آنها به تیم های ملی ، کلاس های آموزشی و شیوه های تمرینی و آماده سازی تیم ها را برای مربیان سراسر کشور برگزار خواهد کرد.

این مربی کروات در نخستین سفر استانی خود با سفر به استان زنجان ، بازیکنان واترپلو این استان را زیر نظر گرفت و کلاس های آموزشی را برای مربیان این استان برگزار کرد.

قرار است کواکوویچ که سابقه حدود چهار سال حضور در کشورمان و همکاری با تیم های ملی رده های مختلف را دارد طی یک برنامه زمانبندی شده از تمامی استان های کشور بازدید کند.

کد مطلب 1043571

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