به گزارش خبرگزاری مهر، کواکویچ که از جمله مربیان مطرح واترپلو به شمارمی رود با صلاحدید کمیته فنی واترپلو با سفر به استان های کشور و پایگاه های استعدادیابی واترپلو ضمن شناسایی چهره های نخبه و مستعد واترپلو در سراسر کشور و معرفی آنها به تیم های ملی ، کلاس های آموزشی و شیوه های تمرینی و آماده سازی تیم ها را برای مربیان سراسر کشور برگزار خواهد کرد.

این مربی کروات در نخستین سفر استانی خود با سفر به استان زنجان ، بازیکنان واترپلو این استان را زیر نظر گرفت و کلاس های آموزشی را برای مربیان این استان برگزار کرد.

قرار است کواکوویچ که سابقه حدود چهار سال حضور در کشورمان و همکاری با تیم های ملی رده های مختلف را دارد طی یک برنامه زمانبندی شده از تمامی استان های کشور بازدید کند.

