صعود کوچین به لیگ برتر نیاز به همراهی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رحمانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ورزشی گفت: در بین تیمهای حاضر در پلی آف، تیم کوچین آمل شانس صعود دارد و ما با تمام وجود برای صعود به لیگ تلاش می کنیم.

وی همچنین افزود: تیم کوچین برای رسیدن به مرحله حساس پلی آف تیم های قدرتمندی را در پیش رو داریم از این رو در چند بازی پایانی نیاز به حمایت داریم.

رئیس هیئت بسکتبال شهرستان آمل تصریح کرد: با اشاره به اینکه مسابقات بسکتبال دسته یک باشگاه های کشور در دو گروه 10 تیمی برگزار می شود و در پایان مسابقات مرحله گروهی از هر گروه چهار تیم به دور پلی آف صعود می کنند، ادامه داد: در نهایت سه تیم برتر این مرحله به لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در فصل آینده راه خواهند یافت.

وی با اشاره به اینکه تیم کوچین با روند خوب فعلی توان صعود به لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور دارد، تصریح کرد: خوشبختانه تیم کوچین آمل تیمی یک دست جوان وکاملی است و می تواند یکی از گزینه های تیم های لیگ برتری در فصل آینده لقب بگیرد.

رجایی ابراز امیدواری کرد: روند رو به رشد و موفقیت های تیم کوچین تا صعود به مسابقات لیگ برتر ادامه یابد.

وی اضافه کرد: البته مرحله حذفی این مسابقات به نسبت مراحل گروهی کمی سخت است و همه تیمهای این مرحله برای صعود به لیگ برتر تلاش خواهند کرد.

رئیس هیئت بسکتبال آمل همچنین به سومین دیدار تیم کوچین برابر نمانیده یاسوج اشاره کرد و گفت: بازیکنان تیم کوچین دربازی اول در یاسوج برابر این تیم پیروز شدند اما در بازی دو مدر خانه شکست خوردند وکار به بازی سوم در آمل کشید.

رجایی خاطرنشان کرد: تیم ما در این دیدار بازی وبا حمایت تماشاچیان به طور حتم پیروز میدان خواهد بود وبه جمع هشت تیم صعود خواهند کرد.

رجایی تصریح کرد: البته نباید از بازی خود وحساب شده تیم داماش گیلان گذشت ، آنها در دقایقی از مسابقه تیم کوچین را تحت فشار قرار دادند.

مسابقه سوم دو تیم کوچین آمل و نماینده یاسوج در دور نخست مرحله حذفی بسکتبال دسته یک باشگاه های کشور از ساعت 16 عصر امروز دوشنبه درسالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزارمی شود که طی آن تیم برنده به جمعه هشتم مرحله دوم صعود خواهد کرد.