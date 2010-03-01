  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۳۵

366 فقره گواهی تشخیص ماهیت برای کالاهای وارداتی صادر شد

366 فقره گواهی تشخیص ماهیت برای کالاهای وارداتی صادر شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان از صدور بیش از 366 فقره گواهی تشخیص ماهیت برای کالاهای وارداتی در سال جاری در این استان خبر داد.

منصور جلایر در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این گواهی برای برخی کالاها که هم صادراتی و هم وارداتی هستند و باید از نظر ویژگی‌ها شناسایی شوند صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف اداره کل استاندارد نظارت بر واردات و صادرات است، گفت: به نوعی هر کالایی که می‌خواهد وارد کشور شود باید مشخصات و ویژگی‌های آن مطابق با استاندارد باشد و موازین پیش‌بینی شده را داشته باشد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان اضافه کرد: معمولاً این کالاها از طریق گمرکات کشور وارد می‌شود و مواردی را که مشمول استاندارد اجباری هستند، نمونه‌برداری می‌کنند و به ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان‌ها می‌فرستند.

وی تصریح کرد: کارشناسان هم مطابق آن ویژگی‌ها، این کالاها را مورد آز‍مون قرار می‌دهند و نتایج آن را به گمرکاتی که از وضعیت استاندارد برخوردار هستند، اعلام می‌کنند.

کد مطلب 1043578

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها