366 فقره گواهی تشخیص ماهیت برای کالاهای وارداتی صادر شد

منصور جلایر در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این گواهی برای برخی کالاها که هم صادراتی و هم وارداتی هستند و باید از نظر ویژگی‌ها شناسایی شوند صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف اداره کل استاندارد نظارت بر واردات و صادرات است، گفت: به نوعی هر کالایی که می‌خواهد وارد کشور شود باید مشخصات و ویژگی‌های آن مطابق با استاندارد باشد و موازین پیش‌بینی شده را داشته باشد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان اضافه کرد: معمولاً این کالاها از طریق گمرکات کشور وارد می‌شود و مواردی را که مشمول استاندارد اجباری هستند، نمونه‌برداری می‌کنند و به ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان‌ها می‌فرستند.

وی تصریح کرد: کارشناسان هم مطابق آن ویژگی‌ها، این کالاها را مورد آز‍مون قرار می‌دهند و نتایج آن را به گمرکاتی که از وضعیت استاندارد برخوردار هستند، اعلام می‌کنند.