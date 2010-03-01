فرزندان شاهد توانمندی مدیریتی بالاتری نسبت به افراد عادی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زریبافان در حاشیه برگزاری همایش تجلیل از دانش آموزان شاهد و ایثارگر که صبح روز دوشنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: بنیاد شهید مسئولیت دارد فرزندان شاهد و ایثارگر را به خدمت بگیرد و تمام تلاش ما این است تا در این سازمان از فرزندان شاهد استفاده کنیم اما اگر موردی یافت نشود ناچاریم از افراد عادی استفاده کنیم.

وی درباره بودجه بنیاد شهید در سال آینده نیز گفت: در ابلاغیه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری بودجه بنیاد شهید 21 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

زریبافان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در زمینه ارتقاء سطح علمی دانش آموزان و دانشجویان شاهد چه اقداماتی انجام شده است، بیان داشت: مهمترین وظیفه بنیاد ارتقاء سطح علمی و تحصیلی فرزندان شاهد است که البته در این زمینه تعاملاتی با وزارت آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات انجام داده ایم تا با در اختیار گذاشتن امکانات آموزشی امکان تحصیل را برای آنها فراهم کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مورد سرانجام لایحه خدمات رسانی به جامعه ایثارگران پاسخ داد: این لایحه در مسیر قانونی اش در مجلس پیگیری می شود؛ بنیاد نیز کارهای لازم را برای به تصویب رسیدن به موقع آن انجام می دهد و معتقدیم با این لایحه مشکلات جامعه ایثارگری حل خواهد شد.

زریبافان ادامه داد: 21 اسفند ماه همزمان با تاسیس سالروز بنیاد شهید جشنواره کارآفرینی شاهد و ایثار با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

وی در خصوص مناسب سازی فضای شهری نیز اظهار کرد: در این زمینه قانون مسئولیت را به شهرداری واگذار کرده و شهرداری نیز براساس ضوابط فنی شهری این کار را انجام می دهد البته در این مسیر نظر بنیاد شهید را نیز جویا است.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه" میزان موفقیت بنیاد در زمینه توجه به رویکرد فرهنگی چقدر بوده است،" گفت: وظیفه اصلی بنیاد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است نه کار فرهنگی. این اشتباه نشود که وظیفه ما کار فرهنگی با ایثارگران است زیرا ایثارگران خود اسوه فرهنگ هستند.



وی ادامه داد: ما باید همراه با ایثارگران فرهنگ ایثار و شهادت را ترویج دهیم نه اینکه کار فرهنگی برای خانواده های آنها انجام دهیم.

زریبافان درباره رفع نیازهای مادی جامعه ایثارگری نیز اظهار کرد: تلاش داریم تا کاستی های ناشی از جنگ که منجر به مشکلات جسمی و عاطفی شده است جبران کنیم البته تلاش های ما جوابگو نیست.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین تصریح کرد: اینکه تا به حال چه قدر توانسته ایم موفق باشیم با دادن آمار و ارقام امکان پذیر نیست زیرا کار فرهنگی را نمی توان با کمیت و ارقام و اعداد بیان کرد و این کاری سخت است.