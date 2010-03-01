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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۲

تئاتر تجربه/

"گرمخانه" حکایت زنان بی‌سرپرست است

"گرمخانه" حکایت زنان بی‌سرپرست است

نمایش"گرمخانه"به کارگردانی علی اکبری در سومین روز از جشنواره تئاتر تجربه در خانه کوچک نمایش ودر بخش خلاقیت اجرا می‌شود.

علی اکبری کارگردان این نمایش به خبرنگار مهر گفت: حدود یک ‌سال پیش مکانی به‌ نام "گرمخانه"در میدان قیام تهران به وجود آمده است که اختصاص به زنان بی‌سرپرست، معتاد وبی‌خانمان دارد وآنها می‌توانند برای دریافت غذا ومحل استراحت به آنجا مراجعه کنند. نمایش"گرمخانه" با محوریت حضور دوزن به تحلیل شرایط آنها در این مکان می‌پردازد.

وی ادامه داد: دو زن که در شرایط متفاوتی زندگی می‌کنند بنا به اجبار یک شب را کنار یکدیگر سپری می کنند وبه شناخت جدیدی از خود و یکدیگر  می‌رسند. این نمایش قشری از زنان را که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند ودرحقیقت از جامعه طرد شده‌اند را به تصویر می کشد. 

اکبری افزود: فرزانه سهیلی، رکسانا صنم‌یار وبابک عبدالملکیان بازیگران این نمایش هستند که دوشنبه 10اسفند در بخش خلاقیت جشنواره تئاتر تجربه ساعت 15 و16:30 درخانه کوچک نمایش روی صحنه می‌رود.

عوامل دیگر "گرمخانه "عبارتند از: طراح صحنه ولباس: الهام فرج‌پور، طراح گریم: صبا مداحیان،دستیار کارگردان:رکسانا صنم‌یار،طراح‌نور:وحید‌حاتمی کیاعموسیقی: فرشاد صنعتی، عکاس: علی کیان‌پور،طراح پوستر وبروشور: رودابه کاشانی .

یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر تجربه از 8 تا 15 اسفند به دبیری پیام فروتن برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 1043583

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