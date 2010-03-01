اعلام حمایت از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب / مردم با کسی مماشات نمی کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در این بیانیه که به امضای 212 نفر از نمایندگان رسیده است، آمده است: سخنان راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای محترم مجلس خبرگان بار دیگر توجه همگان را به وظیفه سنگین دفاع از انقلاب اسلامی و حفظ میراث گرانقدر امام راحل (ره) جلب نمود.

رهبر عزیز انقلاب در این سخنان با اشاره به ضرورت حفظ نظام و هدایت اسلامی آن بر ضرورت جداسازی شفاف و صریح مرز میان دوستان و دشمنان نظام تاکید فرمودند و با صراحت بیان کردند کسانی که این مرزها را رعایت نکرده‌اند صلاحیت حضور در نظام اسلامی را از دست داده‌اند.

نمایندگان در ادامه این بیانیه آورده‌اند: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حمایت قاطع از سخنان مقام معظم رهبری به معدود افرادی که هنوز مرز خود را با دشمنان انقلاب و دشمنان ملت مشخص نکرده‌اند هشدار می‌دهیم تا به آغوش ملت بازگردند و بدانند مردم آگاه و فداکار ایران همانطور که در راهپیمایی‌های نهم دی و 22 بهمن نشان دادند در دفاع از انقلاب با هیچکس مماشات و مدارا نخواهند کرد و آنچه برای ملت اصل است و در درجه اول اهمیت قرار دارد حفظ انقلاب اسلامی و اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی است.

در این بیانیه تصریح شده است: کسانی که از ملت بریده‌اند و به دشمنان ملت پیوسته‌اند باید بدانند که صلاحیت همراهی با کاروان انقلاب اسلامی را از دست داده‌اند مگر آنکه از کج‌راهه‌ای که تاکنون طی کرده‌اند به صراط مستقیم انقلاب اسلامی بازگردند.

در پایان این بیانیه آمده است: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که در راه تحقق رهنمودهای دقیق، درست، اسلامی و انقلابی معظم‌له از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.