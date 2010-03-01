45 درصد مهندسان گلستان بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا چراغعلی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از مهندسان گرگان در شورای شهر افزود: آمار ذکر شده از جمعیت بیکار جامعه مهندسی به مراتب در استان گلستان به دلیل ابهام در وضعیت اشتغال به مراتب بیشتر خواهد بود .

وی اظهار داشت : شایسته است جامعه مهندسی که با شرایط سخت دوران تحصیل را پشت سر می گذراند از دانش، تخصص و تجربه آنها به شکل مطلوب استفاده شود.

رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری شورای شهر گرگان از تلاش های شبانه روزی مهندسان رشته های مختلف در حوزه شهرداری قدردانی کرد.

در این مراسم از زحمات 72 مهندس شاغل در شهرداری گرگان قدردانی شد و هر یک از مهندسان نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود وضعیت مهندسان شاغل در شهرداری گرگان ارایه دادند.

گلستان 15 هزار مهندس در بخشهای نظام مهندسی کشاورزی و معدن و .. دارد.