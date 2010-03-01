غرفه های برتر شهرستانی در نمایشگاه "در امتداد کربلا" معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم صادق نیاء ظهر دوشنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل در بابل اظهار داشت: در این نمایشگاه هر کدام از ادارات و نمایندگی های تبلیغات اسلامی شهرستانهای مازندران که محصولات و آثار هنری و پژوهشی خود را ارائه کردند ارزیابی شدند.

وی افزود : همچنین در روزهای پایانی این نمایشگاه هریک از این غرفه های شهرستانی در قالب کمیت ، کیفیت و چینش آثار هنری و پژوهشی بر اساس کمیت ، کیفیت و چینش آثار هنری و پژوهشی به صورت ضعیف ، متوسط ، خوب و عالی ارزیابی شدند.

مسئول تشکلهای دینی در اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران بیان کرد: این غرفه ها در بخش آثار هنری در موضوعات طراحی، خوشنویسی، نقاشی، منبت کاری، بنر، کنده کاری، عکس عاشورایی، مهدویت ، ولایت ، فرهنگ فاطمی و سفال شیشه و فرش ارزیابی شدند.

صادق نیا خاطرنشان کرد: در بخش آثار پژوهشی در موضوعات تهیه و تولید فیلم ، کلیپ مرتبط با فرهنگ آسیب شناسی مراسم مذهبی ، کتاب ، نشریات ، مجلات ، سی دی ، مقالات ، جزوات ، ابتکارات و جلوه های ویژه ارزیابی شدند .

شهرهای نوشهر، بابلسر، محمود آباد، کلاردشت و آمل به ترتیب ، در ارزیابی ای که روز نهم اسفند ماه سال جاری در محل نمایشگاه صورت گرفته است ، به عنوان برترین ها معرفی شدند.