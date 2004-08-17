تا پايان برنامه چهارم ، ظرفيت توليد بنزين در كشور به 85 ميليون ليتر در روز افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، درحال حاضر روزانه بيش از70 ميليون ليتر بنزين دركشور مصرف مي شود كه بخش اعظمي از اين ميزان، روزانه از كشورهاي خارجي و با صرف هزينه بسياري وارد مي شود به گونه اي كه پيش بيني مي شود با پايان يافتن بودجه بنزين تا شهريور ماه بحران كمبود بنزين كشور را فرا گيرد.

براساس اين گزارش ، اگر چه منحني آمار مصرف بنزين در چند سال گذشته هر روز روند صعودي را تجربه كرده است اما شركت پالايش و پخش تاكنون نتوانسته در اين باره سياست مناسبي را براي توليد بنزين عليرغم وجود منابع بسيار زياد هيدروكربوري دركشور اتخاذ كند و تنها به واردات آن اكتفا كرده است .

از سويي ديگر تاكنون سياست هايي نظير كارت هوشمند يا دو نرخي شدن بنزين از سوي وزارت نفت پيشنهاد شده كه اجرا نشده و يا به تعويق افتاده است.

بسياري از كارشناسان اقتصادي مي گويند با وجود داشتن منابع بسيار نفتي كه ماده اوليه براي توليد بنزين محسوب مي شوند بايد بجاي واردات خود اقدام به توليد بنزين كند كه اين نيز از دوراه امكان پذير است يكي افزايش ظرفيت پالايشگاه هاي موجود و ديگري ايجاد پالايشگاه هاي جديد.

شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي درهمين راستا طرح توسعه كمي و كيفي پالايشگاه اراك، اصفهان، بندرعباس و احداث پالايشگاه بندرعباس را در دستور كار دارد كه به گفته مديران اين شركت، اجراي اين طرح ها ايران را از واردات بنزين بي نياز مي كند .

در طرح توسعه كمي و كيفي پالايشگاه اراك، مواد سنگين توليدي اين پالايشگاه با استفاده از فن آوري هاي جديد به مواد سبك و با ارزش همانند بنزين تبديل مي شود. در اين طرح ظرفيت پالايشگاه اراك از170 به 250 هزار بشكه افزايش مي يابد و ميزان نفت كوره توليدي اين پالايشگاه بسيار كاهش مي يابد.

طرح توسعه كيفي پالايشگاه اصفهان نيز ازديگر طرحهايي است كه براي افزايش توليد بنزين وتبديل مواد سنگين پالايشگاه به مواد سبك و با ارزش انجام مي شود.

از ديگر طرحهايي كه تا پايان برنامه چهارم براي توليد بنزين انجام مي شود تا ميزان توليد بنزين ايران را 5/2 برابر افزايش دهد توسعه كمي و كيفي پالايشگاه بندرعباس تا 480 هزار بشكه در روز است به طوري كه در اين طرح ظرفيت فعلي پالايشگاه از 320هزار بشكه در روز به 480 هزار بشكه از نفت خام سنگين تر صادراتي افزايش مي يابد.

به گزارش مهر، اگرچه وزارت نفت تاكنون براي ساخت پالايشگاه جديد راه هاي زيادي را براي جذب سرمايه هاي بخش خصوصي پيشنهاد كرده است اما تاكنون در اين زمينه ناموفق بوده است به گونه اي كه در چند سال اخير حتي يك پيشنهاد از سوي بخش خصوصي براي ايجاد پالايشگاه جديد داده نشده به جزطرح احداث پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس كه توسط دولت ساخته مي شود.

دراين طرح ، توليد بنزين مورد نياز كشور و ساير فرآورده ها با ارزش صادراتي مانند سوخت جت و نفت گاز از منبع سهل الوصول ميعانات گازي پارس جنوبي با توجه به عوامل و شرايط اقتصادي سرمايه گذاري و تامين فرآورده ها با احداث پالايشگاه ميعانات گازي در سه رديف هركدام به ظرفيت120هزار بشكه در روز مورد توجه قرار گرفته است.

درنتيجه اجراي اين چند طرح مهم و تعدادي ديگر، ميزان توليد بنزين در كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه به 85 ميليون ليتر در روز افزايش مي يابد كه در اين صورت و با تحقق برنامه CNG كردن سوخت خودروها اميد است به يكي از صادر كنندگان بنزين تبديل شويم.

