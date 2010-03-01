اعتراض به غیبت داور بخش نواحی جشنواره موسیقی

سرپرست گروه آرنگ در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: ما در برنامه شب گذشته خود در حالی به اجرای برنامه پرداختیم که یکی از سه داور حاضر، حدود 15 دقیقه از برنامه را مشغول صحبت کردن با موبایل بود و پس از آن نیز برای تماشای کنسرت یکی از خوانندگان پاپ فرهنگسرای ارسباران را ترک کرد.

پیمان بزرگنیا در ادامه افزود: یکی دیگر از این سه داور نیز از ابتدای برنامه تا پایان اجرا مشغول مطالعه کتابی بود که آن را در دست داشت و تنها یکی از داوران حواسش به اجراها بود. با وجود چنین رفتاری توسط داوران برای ما شرکت کنندگان جالی سئوال دارد که این دوستان چگونه قرار است به ارزیابی گروه های حاضر بپردازند.

دامون شش بلوکی دیگر عضو گروه آرنگ در این اجرا گفت: نکته عجیب دیگر در مورد داوران بخش نواحی جشنواره موسیقی فجر این است که دو نفر از سه داور شب گذشته در فرهنگسرای ارسباران اصلا هیچ سازی نمی نوازند و حتی تحصیلاتی نیز در زمینه موسیقی ندارند و تنها نفر سوم ساز سنتور را آن هم به صورت ردیف دستگاهی می نوازد.

وی همچنین تصریح کرد: هر سه این دوستان در زمینه پژوهش با هر کم و کیفی که بوده فعالیت هایی را انجام داده اند اما چگونه قرار است در مورد شیوه نوازندگی و یا قطعاتی که در حوزه موسیقی مقامی است و نیاز به شناخت فنی دارد قضاوت کنند.

گفتنی است گروه آرنگ در برنامه خود قطعاتی از موسیقی مناطق مختلف حاشیه زاگرس که شامل موسیقی های لری، شیرازی، بختیاری، دهکردی، قشقایی و بویر احمد می شود را با همراهی اعظم ارشادی(دقل و تنبک)، اعظم فتاحی(دایره ترک و همخوان)، دامون شش بلوکی(ناقاره و دایره) و پیمان بزرگنیا(سرنا، کمانچه، نی و خواننده) اجرا کرد.