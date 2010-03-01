سیدمحمود مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: حقوق تجارت و بین‌الملل و فقه و حقوق جزا رشته های پیشنهادی به دانشگاه آزاد اسلامی کشور می باشد.

وی افزود: در حال حاضر رشته‌های حقوق و علوم قضایی و جرم‌شناسی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان تدریس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک‌هزار نفر دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند، گفت: 20 نفر عضو هیئت‌های علمی با دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان همکاری می‌کنند که همه آنها دارای مدرک استادیاری هستند.

مجیدی ادامه داد: 80 درصد از دانش‌آموختگان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان جذب کار شدند و به عنوان وکیل و سردفتر در مراکز مشاوره قضایی در استان سمنان و کشور مشغول به فعالیت هستند.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان افزود: همچنین 550 نفر دانشجو در رشته‌های کارشناسی‌ارشد در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی خاطرنشان کرد: دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در سال 70 کار پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی را آغاز کرده است.