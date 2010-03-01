سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: اداره جنگل ‌کاری و جنگل ‌داری اداره کل منابع‌ طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به مناسبت هفته منابع ‌طبیعی اقدام به توزیع 750 هزار اصله نهال به منظور توسعه فضای سبز و زراعت چوب در اداره‌های منابع ‌طبیعی شهرستان‌های استان سمنان خواهد کرد.

وی افزود:بر اساس نیازسنجی صورت گرفته و شرایط آب و هوایی هر منطقه نهال‌های مخصوص آن ناحیه در هر شهرستان بین مشارکت‌ کنندگان منابع‌ طبیعی و اعضای نهضت سبز توزیع می‌شود.

مدیر کل منابع ‌طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ادامه داد: نهال‌های قابل ‌توزیع شامل گونه‌های کاج تهران ـ سرو خمره‌ای، سرو شیرازی، زبان‌ گنجشک، اقاقیا، تبریزی، چنار، سنجد، زیتون،‌ بادام، گردو، زرشک و سایر گونه‌های گیاهی است.

میرعماد از تولید 800 هزار اصله نهال در نهالستان‌های منابع‌طبیعی و‌آبخیزداری استان سمنان خبر داد.

وی خاطزنشان کرد: به منظور تامین قسمتی از نهال‌های مورد نیاز استان سمنان برای توسعه جنگل‌کاری و طرح‌های مشارکتی، اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در سطح 31 هکتار از نهالستان‌های موجود سکان شهرستان سمنان و چغولگیر شهرستان شاهرود مبادرت به تولید نهال از دو گونه پهن‌برگ و سوزنی‌برگ که شامل زبان‌گنجشک، تبریزی، اقاقیا، ارغوان، چنار، ‌سنجد و همچنین سوزنی‌برگ، کاج تهران، سرو خمره‌ای، سرو شیرازی و ... به صورت ریشه‌ای و گلدانی کرده است.