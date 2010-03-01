ایفای نقش شورای رقابت مانع تخلف در واگذاری هاخواهد بود

علی مطهری درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به تشکیل جلسه کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت اصل 44 قانون اساسی و کمیته مخابرات مجلس با شورای رقابت و ارائه گزارش درخصوص چگونگی عملکرد دستگاهها دراجرای قانون اصل 44گفت: بیشترین بحث در این جلسه درخصوص نحوه واگذاری ها و نقش شورای رقابت فارغ از موضوع معامله سهام مخابرات بود.

وی افزود: معتقدم شورای رقابت باید درواقع صحنه گردان اقتصاد کشور در زمینه های مختلف از جمله زمینه های رقابتی باشد.

نماینده شبستر تصریح کرد: طبق ماده 59 قانون موسوم به اصل 44 قانون اساسی نهادهای تنظیم کننده باید نظارتی بر اجرای این قانون داشته باشند.

وی ادامه داد: اشتباهی که در واگذاری مخابرات صورت گرفت این بود که شورای رقابت از ابتدا درصحنه نبود و دولت در تشکیل آن تعلل کرد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: دکتر پژویان رئیس شورای رقابت نیز بر لزوم نقش آفرینی این شورا در واگذاری ها تاکید دارد، بنابراین اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی نیازمند نقش فعال شورای رقابت است .

مطهری ادامه داد: دربحث مخابرات نیز ما به دنبال ابطال این معامله نیستیم ، مهم این است که شورای رقابت بتواند با تمام سازمانهای تنظیم از جمله وزارت ارتباطات در ارتباط تنگاتنگ باشد . عمده مشکلات در تصمیم گیری در واگذاری ها در گذشته همین نداشتن ارتباط بوده که اگر اصلاح نشود در آینده نیز شاهد بروز مشکلاتی مانند نحوه واگذاری سهام مخابرات خواهیم بود.