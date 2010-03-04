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۱۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

شیوع تب برفکی در کرمان /عامل اصلی ورود دامهای غیرمجاز

شیوع تب برفکی در کرمان /عامل اصلی ورود دامهای غیرمجاز

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی دامپزشکی کرمان با اشاره به بروز 42 کانون تب برفکی در کرمان گفت: دلیل شیوع بیماری تب برفکی در جمعیت دامی استان ورود دامهای غیر مجاز است.

صدیقه کاظمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان ضمن اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در جمعیت دامی کرمان گفت: خوشبختانه با اقدامات به موقع این بیماری کنترل شده است اما از ابتدای سال جاری تاکنون 43 کانون تب برفکی در کل استان گزارش شده است.

وی افزود: بیماری تب برفکی از خطرناکترین بیماریهای دامی می باشد که می تواند خسارات هنگفت اقتصادی به صنعت دامداری وارد کند.

کاظمی نیا اضافه کرد: پس از بررسیهای کارشناسی صورت گرفته علت اصلی بروز این بیماری در جمعیت دامی استان کرمان، ورود دامهای غیر مجاز به سطح دامپروری های کرمان گزارش شده است.

وی افزود: دامداران باید برای جلوگیری از خسارات این بیماری ضمن واکسیناسیون دامها از ورود دامهای غیر مجاز به دامداریها جلوگیری کنند و در صورت دیدن علائم بیماری سریعا موارد را به دامپزشکی گزارش نمایند.

کاظمی نیا ادامه داد: در همین راستا فاز بیستم واکسیناسیون تب برفکی دام در استان کرمان انجام شده است.

وی گفت: این مرحله واکسیناسیون از ابتدای دی ماه آغاز شد و در مجموع 127 هزار و 559 راس گاو و گوساله که شامل 93 درصد جمعیت هدف هستند تحت پوشش قرار گرفته است.

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی کرمان اضافه کرد: همچنین تاکنون 40 درصد از جمعیت گوسفند و بز استان نیز که واکسیناسیون آنها همزمان با این فاز آغاز شد نیز مایه کوبی شده اند.

کد مطلب 1043600

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