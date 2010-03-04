شیوع تب برفکی در کرمان /عامل اصلی ورود دامهای غیرمجاز

صدیقه کاظمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان ضمن اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در جمعیت دامی کرمان گفت: خوشبختانه با اقدامات به موقع این بیماری کنترل شده است اما از ابتدای سال جاری تاکنون 43 کانون تب برفکی در کل استان گزارش شده است.

وی افزود: بیماری تب برفکی از خطرناکترین بیماریهای دامی می باشد که می تواند خسارات هنگفت اقتصادی به صنعت دامداری وارد کند.

کاظمی نیا اضافه کرد: پس از بررسیهای کارشناسی صورت گرفته علت اصلی بروز این بیماری در جمعیت دامی استان کرمان، ورود دامهای غیر مجاز به سطح دامپروری های کرمان گزارش شده است.

وی افزود: دامداران باید برای جلوگیری از خسارات این بیماری ضمن واکسیناسیون دامها از ورود دامهای غیر مجاز به دامداریها جلوگیری کنند و در صورت دیدن علائم بیماری سریعا موارد را به دامپزشکی گزارش نمایند.

کاظمی نیا ادامه داد: در همین راستا فاز بیستم واکسیناسیون تب برفکی دام در استان کرمان انجام شده است.

وی گفت: این مرحله واکسیناسیون از ابتدای دی ماه آغاز شد و در مجموع 127 هزار و 559 راس گاو و گوساله که شامل 93 درصد جمعیت هدف هستند تحت پوشش قرار گرفته است.

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی کرمان اضافه کرد: همچنین تاکنون 40 درصد از جمعیت گوسفند و بز استان نیز که واکسیناسیون آنها همزمان با این فاز آغاز شد نیز مایه کوبی شده اند.