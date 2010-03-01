پنج هزار واحد بدون پروانه کسب در استان زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کرامت اله نیکخواه بهرامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه در سطح استان زنجان افزود: بیش از پنج هزار واحد تولیدی و توزیعی بدون پروانه نیز که در خارج از پوشش صنفی در استان فعالیت می کنند، در زمره کار نظارت بازرسان واحدهای صنفی قرار دارند.

وی با بیان اینکه تا پایان دی ماه سال جاری 38 هزار و 680 مورد واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته اند، ادامه داد: از این تعداد بازرسی صورت گرفته، پنج هزار و 762 مورد تخلف کشف شده و برای سه هزار و 471 مورد، پرونده تشکیل شده است.

نیکخواه بهرامی افزود: ارزش ریالی تخلفات صنفی تا پایان دی ماه سال جاری بیش از هشت هزار میلیارد ریال بوده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر مجمع امور صنفی به عنوان واحدی که با سازمان بازرگانی در ارتباط است، بر فعالیتهای صنفی نظارت می کند، گفت: سعی بر این است که در آینده نزدیک عمده قسمت بازرسی صنفی به اصناف واگذار شود تا خود آنها جوابگوی عملکردشان باشند.

نیکخواه بهرامی با اشاره به اجرای طرح بازرسی و نظارت ویژه نوروزی افزود: علاوه بر این طرح طرح بازرسی و نظارت بر هدفمند سازی یارانه ها از دوازدهم اسفند ماه جاری تا آخر اردیبهشت سال آینده اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح بازرسی و نظارت بر هدفمندسازی یارانه ها با هدف پیشگیری از افزایش غیر منطقی نرخ کالا و خدمات صورت خواهد گرفت، افزود: تحلیل کارشناسی مستمر، وضعیت تولید و توزیع و ارائه خدمات از دیگر اهداف این طرح است.

نیکخواه بهرامی با بیان اینکه تشدید کنترل بازار و برخورد با سواستفاده کنندگان و متخلفان احتمالی در اجرای هدفمند سازی یارانه ها از برنامه های طرح نظارت بر هدفمند سازی یارانه ها است، بیان کرد: در این راستا سازمان بازرگانی اقدام به ایجاد بانک اطلاعات قیمت برای تولید کنندگان داخل و خارج از استان خواهد کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر 44 بازرس موجود در استان، 50 بازرس دیگر نیز در اجرای طرح نظارت ویژه نوروزی مشارکت خواهند کرد.

نیکخواه بهرامی با اشاره به اجرای طرح نظارت ویژه نوروزی از 11 اسفند تا 12 فروردین 89 افزود: در اجرای این طرح علاوه بر نظارت بر روند توزیع کالاهای مختلف، بر نحوه خدمات اماکن اقامتی و تفریحی، رستورانهای بین راهی، شرکتهای حمل بار، جابجایی مسافربری شهری و آژانسها نظارت می شود.

وی با بیان اینکه کنترل و نظارت بر قیمت اقلام توزیعی از اهداف اجرای طرح نظارت بر قیمت کالاهای ویژه ایام نوروز است، گفت: ایجاد بستری مناسب برای تامین مایحتاج عمومی، پیشگیری از گران فروشی و رعایت موازین نصب برچسب و ارائه فاکتور فروش، از اهداف دیگر اجرای این طرح است.

نیکخواه بهرامی افزود: از آنجایی که مشارکت مردم در امر بازرسی مهم و کارساز است، از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق شماره تلفن 124 به مسئولان اطلاع دهند.