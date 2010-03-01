به گزارش خبرنگار مهر، محسن ابراهیم فر مدیر روابط عمومی رادیو ایران اعلام کرد این شبکه رادیویی 16 ویژه برنامه شامل 140 ساعت برنامه برای نوروز آماده کرده است.

ویژه برنامه تحویل سال با عنوان "نوروزنامه" از ساعت 17 تا 24 به صورت زنده پخش می شود. این ویژه برنامه شامل ارتباط با اماکن مذهبی نظیر حرم امام رضا (ع)، شاهچراغ شیراز، بررسی فرهنگ نوروز در ایران باستان و فرهنگ نوروز، پخش بیانات مقام معظم رهبری در هنگامه تحویل سال نو و پیام رئیس جمهور است.

به همت گروه حماسه رادیو ایران مسابقه "هفت سین" در ایام نوروز ساعت 17 و "صد سال به این سالها" ساعت 18:30 از این شبکه رادیویی پخش می شود. رادیو ایران در برنامه "گذری بر جهان 88" 33 موضوع مهم سیاسی در مورد ایران، خاورمیانه و بین الملل را بررسی خواهد کرد. معرفی یک چهره خبر سازسیاسی خارجی در سال 88، حاشیه های شنیدنی مربوط به سال 88 و ایران از نگاه مقامات و تحلیل‌گران خارجی در سال 88 از دیگر بخشهای این برنامه است.

گروه سیاست رادیو ایران به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران در دوازدهم فروردین در برنامه‌ای نیم ساعته به مراحل سه گانه شکل‌گیری، تثبیت و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

عوامل برنامه‌ساز جمعه ایرانی در ایام عید ویژه برنامه "بهار ایرانی" را تقدیم شنوندگان می‌کنند. این برنامه با اجرای سعید توکل ساعت 9 صبح روی آنتن می‌رود.

گروه جامعه رادیو ایران در ویژه برنامه "صبحانه با طعم ورزش" با موضوع ناگفته‌های زندگی ورزشکاران تهیه می‌شود. گروه اندیشه رادیو ایران در برنامه " فصل رویش" به بررسی آثار عرفا و ادبا می‌پردازد. برنامه "ترنم ایرانی" به مدت نیم ساعت موسیقی محلی را بررسی می‌کند. برنامه "چکاد فرهنگ" هم با هنرمندان و ادیبان گفتگو می‌کند. برنامه "میراث کهن" به معرفی ده اثر باستانی و تاریخی ایران می‌پردازد.