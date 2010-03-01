دو هزار تبعه خارجی غیر مجاز از کرمان اخراج شدند

سرهنگ علی رحیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق انسان به خصوص افاغنه غیر مجاز به استان کرمان طی 10 روز گذشته دو هزار و 297 افغانی غیر مجاز در استان کرمان شناسایی و دستگیر شده اند.

وی گفت: این افراد برای طرد از کشور تحویل اردوگاه های مراقبتی اتباع بیگانه غیر مجاز شده اند.

وی با تاکید بر ادامه این روند از مردم خواست مراکز تجمع افاغنه غیر مجاز را به ماموران نیروی انتظامی اعلام کنند.

وی همچنین از پاکسازی بیش از 600 نقطه شهری و روستایی طی این مدت در استان کرمان خبرداد و گفت: با انجام عملیات کوثر 5 482 معتاد پر خطرو هزار و 500 متهم فراری تحت تعقیب نیز شناسایی و دستگیر شده اند.

وی همچنین از کشف 10 هزار حلقه سی دی غیر مجاز، اجرای طرح مهار و پلمپ 123 واحد صنفی متخلف خبر داد و گفت: در راستای ارتقاء امنیت در ایام پایان سال و ایام نوروز طرح کوثر 6 نیز بزودی در استان کرمان اجرا خواهد شد.