40 درصد ایرانیها خودسرانه دارو مصرف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر سیدشهابالدین صدر به جشنواره ملی کودک و مصرف منطقی دارو، آمده است: در سالهای اخیر آمارهای تکان دهندهای از مصرف دارو در کشور ارائه شده که تفاوت فاحش آنها با نُرمهای جهانی میبایست عزم مسئولین را به اقداماتی بنیادی معطوف سازد.
به گفته صدر، برخی از این آمارها نشان داده که ایران از نظر مصرف دارو در بین 20 کشور نخست جهان قرار دارد و در آسیا پس از چین رتبه دوم را کسب کرده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: آمارهای دیگر نشان میدهد که 10 تا 15 درصد از مجموع داروهای کشور به طور خودسرانه توسط مردم مصرف میشود یا آنکه 40 درصد از مردم خودسرانه به مصرف دارو میپردازند.
در بخشی از پیام صدر آمده است: بررسیها نشان داده که میانگین اقلام دارویی در نسخ پزشکان 3/3 است در صورتی که استاندارد جهانی 2/1 است. از طرفی در نیمی از نسخ پزشکان حداقل یک قلم آنتیبیوتیک وجود دارد و در 23 درصد از نسخ یک داروی کورتیکواسترویید تجویز شده است.
وی عنوان داشت: عوارض جانبی ناشی از مصرف اشتباهی برخی از داروها میتواند منجر به فوت بیماران شده یا آنکه معلولیتهای جدی از خود بجای گذارد ضمن آنکه درمان این عوارض در برخی اوقات از درمان بیماری اصلی سختتر بوده یا مستلزم صرف هزینه بیشتری است.
صدر افزود: آمارها نشان داده که از هر دو هزار کودک سه کودک از عوارض دارویی در بیمارستان بستری میشوند. و از بین همین دو هزار کودک تعداد 28 نفر به علت عوارض منفی به پزشک خود مراجعه مجدد مینمایند. به علت حساسیت کودکان تعیین دوز داروها میبایستی با دقت فراوانی صورت گیرد. این در حالی است که در بین کودکانی که ناخواسته داروهای شیمیایی یا گیاهی را میبلعند مسمومیت اتفاقی به طور شایع مشاهده میشود.
وی اعلام کرد: با توجه به ماموریتها و وظایف سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اصلاح الگوی مصرف از اولویتهای کاری این سازمان است. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و درمان نیز این آمادگی را دارد تا در صورت اعلام ضرورت و نیاز توسط کارشناسان و مسئولین ذیربط لوایح لازم را به منظور رفع معضلات مورد اشاره تدوین کرده یا اعتبارات مناسب را تخصیص دهد.
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