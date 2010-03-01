برآورده نشدن انتظارات و دخالت دیگران عامل اصلی طلاق است

سیاوش بهرامی کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این تحقیق که توسط مرکز مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران منتشر شده نشان می دهد برآورده نشدن انتظارات همسران از یکدیگر (به شکل مستقیم)، میزان تصور مثبت از پیامدهای طلاق و دخالت دیگران در زندگی زوجین (به شکل مستقیم و غیرمستقیم)، متغیرهای تفاوت سنی، تفاوت تحصیلی و تفاوت عقاید همسران (به شکل غیرمستقیم از طریق تأثیر بر میزان برآورده نشدن انتظارات همسران از یکدیگر) بر میزان گرایش به طلاق تاثیر بالایی دارد.



کاکاوند تاکید کرد: بر اساس یافته های این تحقیق مشخص شد که میانگین میزان گرایش به طلاق در بین آن دسته از زوجینی بالاتر است که بدون کمک والدین و به تنهایی همسرشان را انتخاب کرده اند.



به گفته وی یافته های این پژوهش نشان می دهد که گرایش به طلاق در بین آن دسته از زوجینی که به نظر آنها همسرانشان نتوانسته بودند انتظاراتشان از زندگی مشترک را برآورده کنند و آنها در این رابطه متقابل متضرر شده اند بالاتر بوده است.



این کارشناس جامعه شناسی ادامه داد: افزایش دانشها و مهارتهای ارتباطی مردان و زنان جوان و ارایه آموزشهای نظری و عملی به آنها به منظور کسب آگاهی و شناخت دقیق از ویژگیهای جنس مخالف و پرهیز از بکارگیری کلیشه های جنسیتی در برخورد با همسر برای افزایش قدرت تحمل و بالا بردن میزان تفاهم و سازگاری زناشویی و طراحی زمینه های عملی کاهش حضور و دخالت اخلالگرانه اطرافیان در زندگی زوجین و در مقابل افزایش حضور کارشناسان خانواده برای ارایه مشاوره به زوجین دارای اختلاف در تنظیم سیاستهای ملی برای کاهش گرایش خانواده ها به جدایی ضروری است.



وی بیان داشت: فراهم کردن زمینه بسترهای مناسب و مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی برای شناخت بهتر و دقیقتر مردان و زنان از یکدیگر در مراحل قبل از ازدواج به منظور شناسایی شباهتها و تفاوتهای فکری و رفتاری یکدیگر از دیگر راه حلها در این بخش است که تنها از طریق همکاری و هماهنگی تمامی نهادهای اجتماعی دست اندرکار اجرایی به نظر می رسد.

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