فضای تربیتی مدارس باید اسلامی شود

به گزارش خبرنگار مهر در نور، عبدالوحید فیاضی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت هفته تربیت اسلامی در دبیرستان حضرت معصومه این شهرستان اظهار داشت: مربی پرورشی نماد یک انسان خلاق در تربیت اسلامی است.

وی افزود: سالروز امور تربیتی بهانه ای است که دوباره کارکرد امورتربیتی را مرور کنیم.

فیاضی تصریح کرد: مربیان پرورشی با ارتقای سطح دانش، سعه صدر وبا دانش تمامی فضیلتها باید بتوانند معلمان را تحت تاثیر قرار دهند.

وی ادامه داد: مربیان برای ایجاد فضای تربیتی در مدرسه باید ابتدا از خودشان شروع کنند وسپس به دانش آموزان بپردازند.

فیاضی بیان داشت: همه ما مربیان باید به کارمان عشق بورزیم تا بتوانیم در جامعه آموزش وپرورش تاثیرگذار ومفید باشیم.

وی با بیان اینکه باید در این عرصه از زمان ودر عصر امروز هوشیار بوده و بصیرت داشته باشیم، اذعان داشت: کار یک مربی شناخت و معرفت است و باید اطلاعات ومیزان آگاهیمان را برای تربیت دانش آموزان افزایش دهیم.

رئیس سازمان آموزش وپرورش مازندران اظهارداشت: مربیان پرورشی باید به دانش آموزان میدان دهند تا استعدادهایشان به نوعی شکوفا شود.

وی تاکید کرد: درهفته تربیت اسلامی می بایست فضای آشتی ومحبت را در مدارس وجامعه فراهم کنیم تا فضای دوستی حکم فرما شود.

فیاضی با اعلام اینکه مربیان پرورشی سنگرداران عرصه تعلیم وتربیت هستند ودر مقابل تهاجم فرهنگی استقامت می کنند، گفت: در سایه انقلاب اسلامی باید فرزندان را تربیت کنیم تا تنها از ولایت فقیه شان اطلاعت کنند و راز و نیاز با خدا را سرلوحه کارشان قرار دهند.