گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف با اشاره به تاکید دین مبین اسلام بر درست مصرف کردن گفت: اصلاح الگوی مصرف نیازمند آموزش وفرهنگ سازی مناسب است و این دو مقوله سبب ارتقای سطح زندگی و کم شدن هزینه‌‌ها می شود. حجت الاسلام سید فرج الله موسوی اطهر در ادامه با اشاره به فرامین و دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر صحیح مصرف کردن، این مهم را باعث پیشرفت و اقتدار ملی کشور عنوان کرد و نقش دستگاه‌های فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی را مهم و اساسی خواند.

- گواهینامه‌های پایان دوره آموزش قرائت قرآن کریم قرآن آموزان موسسه چشمه نور رفسنجان طی مراسمی اعطا شد. حجت الاسلام سیدمحمود حسینی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان طی مراسمی 40 گواهی پایان دوره آموزش قرآن را به قرآن آموزان موسسه قرآنی چشمه نور اهدا کرد. وی طی سخنانی ضمن تقدیر از مدیریت این موسسه قرآنی چشمه نور اعمال منتظران صالح را زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (عج) دانست.

- نخستین گردهمایی روسای دستگاه‌ها، کتابخانه‌ها، موسسات و مراکز مهم اطلاع‌رسانی کشور در خصوص اهداف و ضرورت تشکیل "کنسرسیوم صاحبان محتوای ملی" همچنین راهکارها و شیوه‌های اجرایی در غالب نخستین نشست هیئت موسس تشکیل شد.

- به‌همت گروه اعزام و استقرار مبلغین معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در سه ماهه سوم 1388 بیست هزارو683 مبلغ و مبلغه عمومی و تخصصی به سراسر کشور اعزام شده‌اند. در سه ماهه سوم 88 که شامل دو مناسبت مذهبی و تبلیغی شهادت امام صادق(ع) و هفته ولایت بود، گروه اعزام و استقرار مبلغین اقدام به اعزام مبلغین عمومی و تخصصی کرده است. به این منظور در این مناسبتها در مجموع بیست هزارو 683 مبلغ و مبلغه عمومی و متخصص به نقاط مختلف کشور اعزام شده‌اند که از این تعداد 17 هزارو 537 نفر مبلغ و دو هزارو 452 نفر مبلغه و 694 نفر متخصص بوده است.

- در راستای بصیرت دهی علما، همایش وحدت شیعه و سنی تحت عنوان "همایش وحدت و بصیرت" با حضور اندیشمندان این دو شاخه از دین مبین اسلام در بندرعباس برگزار شد. آیت‌الله غلامعلی نعیم‌آبادی، نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در این همایش گفت: امروزه وحدت بین مذاهب اسلامی یک ضرورت است و آنچه مهم است عنصر بصیرت در وحدت است. وی افزود: بصیرت یعنی آن ریزبینی ها و ظریف کاری ها و نگرش و ژرف عمیق و جامع که اگر آن را تقویت کنیم، با هیچ مشکلی مواجه نمی شویم.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: خدمات و فعالیتهای مرحومه طاهایی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی در خصوص ترویج دین قابل توجه است و مستند می‌شود. حجت الاسلام محمد سیدآبادی در جریان ساخت پروژه مستند خادم قرآن کریم سیده خاموشی در محل منزل مرحومه افزود: قبل از انقلاب عمده فعالیتهای آن مرحومه در زمینه تبلیغ، ارتباط با مجموعه های خاص بانوان و همچنین فعالیتهای سیاسی خلاصه می شود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در هفته وحدت ده‌ها برنامه در سراسر استان اجرا می شود. حجت الاسلام نورالله ولی نژاد افزود: این برنامه ها در تمامی شهرهای استان اعم از شیعه نشین و سنی نشین برگزار می شود. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون ستادی برای بزرگداشت برنامه های هفته وحدت در این اداره کل تشکیل شده است که تدوین برنامه ها و نحوه اجرای آنها را در دست انجام دارد.