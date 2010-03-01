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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

اردوغان:

اسلام هراسی جرمی علیه بشریت است

اسلام هراسی جرمی علیه بشریت است

نخست وزیر ترکیه در دیدار با نمایندگان سازمانهای غیر دولتی اسلام هراسی در اروپا را محکوم کرد و آن را چون نژادپرستی جرمی علیه بشریت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد بولتن، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تصریح کرد: اسلام هراسی امری کاملا ناشایست و نادرست است که منشأ آن مورد اتهام قرار دادن تمام مسلمانان برای اقدامات افراط گرایانه است.

وی همچنین اسلام هراسی و حملات نژاد پرستانه اخیر علیه مسلمانان در کشورها اروپایی را محکوم کرد.

اردوغان اظهار داشت: اقداماتی که با تعصب و محرومیت علیه حقوق اجتماعی و سیاسی افراد به علت نوع پوشش، سبک زندگی و اعتقادات دینی آنها صورت می گیرد امری غیر مشروع و غیر عادلانه است.

اسلام هراسی از نوواژه هایی است که به تعصب یا تبعیض علیه مسلمانان و اسلام اطلاع می شود. این واژه در اواخر دهه 1980 مورد استفاده قرار گرفت اما پس از حملات یازدهم سپتامبر در آمریکا استفاده از آن مرسوم تر شد. در سال 1997 یک سازمان فکری بریتانیا اسلام هراسی را بیزاری و دشمنی از اسلام تعریف کرده که در نهایت به ترس و انزجار از تمام مسلمانان منتهی می شود.

کد مطلب 1043616

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