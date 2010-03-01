55 میلیون دلار پلیمر از پتروشیمی تبریز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه امسال 51 هزار تن فرآورده پلیمری به ارزش 55 میلیون دلار به 21 کشور جهان صادر شده است که کشورهایی همچون ترکیه، سوئد، چین و آلمان به ترتیب با 16، 15، 7 و 6 هزار تن واردات در صدر مشتریان خارجی این واحد پتروشیمی قرار گرفته اند.

بر این اساس در این مدت 240 هزار تن انواع محصولات شیمیایی و پلیمری به ارزش دو هزار و 400 میلیارد ریال در اختیار صنایع پائین دستی داخلی قرار گرفته است و این در حالی است که فروش داخل کشور این واحد پتروشیمی در بهمن ماه از نظر ارزش ریالی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 36 درصد افزایش داشته است.