توزیع سه هزار تن گوشت مرغ در ایام پایانی سال

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان، با تاکید بر همکاری همه جانبه دستگاههای مرتبط در ایام پایانی سال افزود: با توجه به ورود زائران در ایام نوروز و افزایش تقاضا باید تدابیر ویژه ای جهت تامین و توزیع اقلام ضروری صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی، از تشدید اقدامات نظارتی در ایام پایانی سال خبر داد و افزود: از یازده اسفندماه تا پایان فروردین طرح نظارتی ویژه با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان در دو محور اجرایی کالا و خدمات شامل کالاهای اساسی، مراکز اقامتی، رستورانهای بین شهری و تالارهای پذیرایی صورت می گیرد.

دراین جلسه بر فعال شدن نانواییها به صورت کشیک و شبانه روزی خصوصاً در اطراف خیابانهای منتهی حرم مطهر تاکید شد.

فعال بودن خودپردازها و سیستم های POS فروشگاهها جهت ارائه خدمات مناسب به زائرین و مجاورین در ایام نوروز از دیگر تصمیمات گرفته شده در جلسه مذکور بود.





