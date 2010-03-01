به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه ناشران داخلی از سراسر کشور با نمایش بیش از 60 هزارعنوان کتاب در زمینه‌های مختلف در فضایی بالغ بر 10 هزار مترمربع‌ آثار منتشر شده خود را عرضه می‌کنند.

برگزاری سه نشست تخصصی شعر با حضور عباس شاه زیدی، خسرو احتشامی، ابولقاسم حسینجانی و شاعران استان، چندین نشست ادبی و آموزشی، نمایش تازه‌های نشر و کتابهای برگزیده‌، فعالیتها و سرگرمیهای کودکان و نوجوانان از برنامه‌های جنبی درنظر گرفته شده این نمایشگاه عنوان شده‌است.

از ویژگیهای مهم این نمایشگاه می‌توان به عرضه کتابها با تخفیف 40 درصدی اشاره کرد.

پنجمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان و یکصد وشصت و دومین نمایشگاه کتاب استانی از 11 تا 17اسفند ماه از ساعت 10 تا 21 در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی اصفهان پذیرای علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است.



