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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اعلام زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر/ بهره برداری از بیمارستان هسته ای

اعلام زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر/ بهره برداری از بیمارستان هسته ای

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس از راه اندازی نیروگاه هسته ای هزار مگاواتی بوشهر در نیمه اول اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.

غلامعلی میگلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر تاکید کرد: طبق هماهنگیها و رایزنیهای صورت گرفته نیروگاه اتمی بوشهر به رغم محدودیتهای ایجاد شده پس از 34 سال، طبق تاریخ اعلام شده راه اندازی می شود.

وی بدون اعلام توضیحات بیشتر، اظهار داشت: همچنین همزمان با راه اندازی نیروگاه بوشهر بیمارستان هسته ای بوشهر نیز راه اندازی خواهد شد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس در خصوص روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر نیز گفت: مقرر شده از سوی سازمان انرژی اتمی خدماتی در خور شأن مردم روستاهای هلیله و بندرگاه که در جوار این نیروگاه قرار دارند، داده شود.

میگلی نژاد همچنین از تعیین پیمانکار جهت اجرای قطعه شماره 10 راه آهن بوشهر - شیراز خبر داد، گفت: بر اساس توافق به عمل آمده بین وزارت نفت و استانداری بوشهر و قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) در حضور جمعی از نمایندگان استان بوشهر مقرر شد، پروژه توسط قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) به اجرا در آید .

وی اظهار داشت: قطعه شماره 9  این خط نیز توسط قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) اجرا شده بود.

کد مطلب 1043628

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