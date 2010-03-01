اعلام زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر/ بهره برداری از بیمارستان هسته ای

غلامعلی میگلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر تاکید کرد: طبق هماهنگیها و رایزنیهای صورت گرفته نیروگاه اتمی بوشهر به رغم محدودیتهای ایجاد شده پس از 34 سال، طبق تاریخ اعلام شده راه اندازی می شود .

وی بدون اعلام توضیحات بیشتر، اظهار داشت: همچنین همزمان با راه اندازی نیروگاه بوشهر بیمارستان هسته ای بوشهر نیز راه اندازی خواهد شد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس در خصوص روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر نیز گفت: مقرر شده از سوی سازمان انرژی اتمی خدماتی در خور شأن مردم روستاهای هلیله و بندرگاه که در جوار این نیروگاه قرار دارند، داده شود.

میگلی نژاد همچنین از تعیین پیمانکار جهت اجرای قطعه شماره 10 راه آهن بوشهر - شیراز خبر داد، گفت: بر اساس توافق به عمل آمده بین وزارت نفت و استانداری بوشهر و قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) در حضور جمعی از نمایندگان استان بوشهر مقرر شد، پروژه توسط قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) به اجرا در آید .

وی اظهار داشت: قطعه شماره 9 این خط نیز توسط قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) اجرا شده بود.