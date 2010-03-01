ابلاغ دستورالعمل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان به دستگاههای اجرایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دستورالعمل آمده است: سهم حق بیمه بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری برای بیمه تکمیلی درمان در سال آینده همچون سال جاری یک درصد از حقوق خواهد بود و افزایش نخواهد یافت.

بر اساس این گزارش سهم حق بیمه بازنشستگان برای خود و افراد تحت تکفل که دارای دفترچه خدمات درمانی به تبعیت از افراد بیمه شده اصلی هستند همچون سال جاری یک درصد از حقوق خواهد بود و هیچ تغییری نمی کند.

در این دوره از قرارداد نیز همچون سالهای گذشته تمامی بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان خواهند بود، بنابراین آن عده از بازنشستگان که مایل به استفاده از این خدمات نیستند باید اعلام انصراف خود را حداکثر تا بیستم خرداد سال 1389 به ذیحسابی دستگاه محل خدمت خود اطلاع دهند.

در این دستورالعمل آمده است افرادی که در سالهای گذشته عدم تمایل خود را به استفاده از بیمه تکمیلی درمان اعلام کرده اند همچنان از مزایای این بیمه بهره مند نخواهند بود مگر اینکه مجددا در مهلت تعیین شده تمایل خود را به استفاده از این خدمات اعلام کنند.

بر اساس این گزارش، بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تا پایان سال جاری با شرکت آتیه سازان حافظ خواهد بود ولی در مورد شرکت طرف قرارداد برای سال آینده هنوز مناقصه مربوط انجام نشده است اما به طور قطع تا پایان سال شرکت بیمه مربوط که از سازمان بیمه مرکزی مجوز داشته باشد، مشخص خواهد شد.