فروش هفت نگاه از 183 میلیون تومان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروه هفت نگاه تا پایان روز جمعه، هفتم اسفند 160 میلیون و 630 هزار تومان فروش داشت اما در فاصله گذشت دو روز بعد از هفته اول و تا پایان نهم اسفند، 23 میلیون تومان دیگر نیز به فروش آثار این نمایشگاه اضافه شده است. تاکنون 77 اثر در این نمایشگاه به ارزش 183 میلیون و 630 هزار تومان به فروش رفته است.

فاطمه بهرامی با فروش هشت اثر همچنان به عنوان پرفروش‌ترین هنرمند این نمایشگاه مقام نخست را دارد. این درحالی است که این نقاش در دومین نمایشگاه گروه هفت نگاه هم با فروش نه اثر در صدر فروش آثار قرار داشت. کارهای او در این دوره از 500 تا 800 هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین علیرضا سعادتمند، راشین قربیی و شمس‌الدین قاضی نیز هریک با فروش سه اثر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. علیرضا سعادتمند در دوره قبلی هم با فروش شش اثر توانست رتبه سوم پرفروش‌ترین هنرمند را از آن خود کند.هشت هنرمند دیگر هم هریک دو کار به فروش رسانده‌اند.

گران‌ترین اثر نمایشگاه تابلویی 35 میلیون تومانی از صداقت جباری بود که همان روز افتتاحیه به فروش رفت. نصرالله افجه‌ای با فروش اثر 12 میلیون تومانی، جعفر روح بخش با فروش اثر 12 میلیون تومانی، صادق تبریزی با فروش اثر چهار میلیون و پانصد هزار تومانی، آنه محمد تاتاری با فروش اثر دو میلیون و پانصد هزار تومانی و حسین ضابحی با فروش اثر دو میلیون و پانصد هزار تومانی بعد از جباری قرار دارند.

سومین هفت نگاه تا 14 اسفند ماه جاری از 11 صبح تا 9 شب در نگارخانه پردیس پارک ملت دایر است و علاقه‌مندان برای تماشا و خرید می توانند از آن دیدن نمایند.