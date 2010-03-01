بزرگترین تاسیسات تقویت فشار گاز ایران راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا غریبی با اشاره به راه اندازی تاسیسات تقویت فشار گاز ساوه به عنوان یکی از بزرگترین ایستگاههای تقویت فشار گاز، گفت: این تاسیسات گازی با دارا بودن 7 توربوکمپرسور نقش به سزایی در تقویت فشار گاز در خطوط دوم، سوم، چهارم و خطوط لوله گاز صادراتی به کشور آذربایجان دارد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه با تاسیسات تقویت فشار گاز ساوه از دو واحد مجزا هر یک به ظرفیت انتقال گاز 75 میلیون متر مکعب در روز برخوردار است، تصریح کرد: در مجموع با بهره برداری از این واحد توان انتقال گاز طبیعی بیش از 150 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد

وی افزود: تاسیسات تقویت فشار گاز ساوه 2 که در مسیر خطوط لوله سراسری دوم، سوم و چهارم گاز کشور قرار گرفته است موجب افزایش پایداری انتقال گاز به مناطق غربی و شمالی کشور می شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به پیشرفت 80 درصدی ساخت این ایستگاه تقویت فشار گاز، اظهار داشت: این واحد گازی در زمینی به مساحت 12هکتار با هزینه بیش از 80 میلیارد تومان ساخته شده است.

غریبی همچنین از بهره برداری رسمی از خط لوله ششم گاز تهران به طول 72 کیلومتر همزمان با افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز جدید ساوه خبر داد و یادآور شد: این خط لوله، نقش مهمی در تغذیه و تقویت شبکه گاز غرب استان تهران و نیروگاه شهریار دارد.