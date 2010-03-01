فاینس , اسکات تامس و مالیگان روی صحنه تئاتر انگلستان

به گزارش مهر از ورایتی فاینس در نمایشنامه‌ای با عنوان "دایی عزیز" نوشته آلن ایکبرن نمایشنامه نویس کهنه کار آنگلیسی ایفای نقش می کند."دایی عزیز" اقتباسی است آزاد از نمایشنامه کلاسیک " دایی وانیا" نوشته آنتون چخوف نویسنده نامدار روس که بار ها در سراسر جهان روی صحنه رفته است.



برنامه‌ریزی ها برای روی صحنه رفتن این نمایش در تابستان 2011 انجام شده و متیو وارکس کارگردانی آن را بر عهده دارد که پیش از این نمایش نامه‌های موفقی چون " هنر" و " خدای کشتار" نوشته یاسمینا رضا را روی صحنه برده که هر دو جایزه تونی را دریافت کرده‌اند.



ایکبرن که نگارش 73 نمایشنامه را در کارنامه دارد از نمایشنامه "دایی وانیا" به عنوان محبوب ترین نمایشنامه خود و از چخوف به عنوان نویسنده محبوب خود یاد می کند.اقتباس او از این نمایشنامه کلاسیک داستان را از روسیه قرن نوزدهم به مناطق روستایی بریتانیا در حوالی سال 1935 منتقل کرده است.



به احتمال زیاد کریستین اسکات تامس بازیگر پر سابقه سینما و کری‌مالیگان بازیگر نوخاسته و نوجوانی که امسال با فیلم " تحصیلات" خوش درخشید در این نمایشنامه با فاینس همبازی می شوند.



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