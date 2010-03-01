طرحهای دانش بنیان در بازار سوم فرابورس عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر علی صالح آبادی امروز در دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران به تصویب دو قانون بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید اشاره کرد و افزود: بسترها و زیرساختهای لازم برای توسعه ابزارهای مالی و روشهای جدید تامین مالی درکشور فراهم شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طرحها و ایده های نوآورانه و دانش بنیان از سال آینده در بازار سوم فرابورس عرضه می شود.

وی افزود: شرایطی در بازار سوم فرابورس فراهم شده است تا افرادی که طرح و ایده های نو دارند بتوانند از طریق بورس تامین مالی کنند.

وی با اشاره به اینکه طرحها و ایده های نو، نوعی سرمایه گذاری مخاطره پذیر هستند که امکان به نتیجه نرسیدن آنها وجود دارد، اظهار داشت: اینگونه طرحها در قالب یک امیدنامه به صورت بلوکی در بازار سوم فرابورش عرضه خواهد شد.

دبیر شورایعالی بورس و اوراق بهادار به تصویب دو قانون بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید اشاره کرد و افزود: بسترها و زیرساختهای لازم برای توسعه ابزارهای مالی و روشهای جدید تامین مالی درکشور فراهم شده است.

وی با بیان اینکه بحث تامین مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است، اظهار داشت: نیروی کار، پتانسیلهای اقتصادی و امکان سرمایه گذاری های مطلوب درکشور وجود دارد که می توان با طراحی سازوکار لازم در جهت تامین مالی پژوه ها و توسعه اشتغال گام برداشت.

صالح آبادی به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: بر اساس این قانون شرکتهای بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند و از طرفی دولت نیز دیگر اجازه سرمایه گذاری فراوان بر روی پروژه ها را ندارد، به همین علت باید سازوکارهای لازم برای حضور فعال بخش خصوصی در کشور ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: اولین بستر قانونی اجرای نظام تامین مالی و طراحی ابزارهای جدید مالی در قانون بازار اوراق بهادار فراهم شد و سازمان بورس به موجب این قانون می توانست ابزارها و نهادهای مختلفی را طراحی و تصویب کند اما مشکل مالیاتی آنها مانع از فعالیت این ابزارها شده بود.

سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه در قانون مالیات پیش بینی خاصی برای معافیت ابزارهای مالی جدید انجام نشده است، افزود: نرخ مالیاتی برخی از ابزارها باعث می شد تا آنها عملا از کارکرد اقتصادی خارج شوند.

صالح آبادی گفت: درهمین راستا، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید آذرماه امسال در 18 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا شرایط برای توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید فراهم و مشکلات مالیات آنها برطرف شود.

وی به تبصره یک ماده 7 قانون فوق اشاره کرد و افزود: تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار نیز جز هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد: به موجب این قانون درآمد نقل و انتقال اوراق مشارکت در بازار ثانویه معاف از مالیات شد تا مشکلات نقل و انتقال این اوراق نیز برطرف شود.

سخنگوی سازمان بورس از درخواست چند شرکت برای اخذ مجوز تاسیس شرکت تامین سرمایه خبر داد و اظهار داشت: در آینده نزدیک تعداد اینگونه شرکتها در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.

صالح آبادی با بیان اینکه سازمان بورس نمی تواند متناسب با پروژه های مختلف اقتصادی ابزارهای تامین مالی طراحی کند، افزود: شرکتهای تامین سرمایه و کارگزارانی که دارای مشاور عرضه هستند، می توانند این مسئولیت را برعهده گیرند.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت می توانند ابزارهای جدید تامین مالی را طراحی و به سازمان بورس پیشنهاد دهند تا این سازمان بعد از بررسی های لازم برای تصویب این ابزارها را به شورایعالی بورس ارسال کند.

دبیر شورایعالی بورس گفت: بدون شک این شورا ابزارهای مالی اسلامی که متناسب با اقتصاد کشور باشد را تصویب و در اختیار بخش سرمایه گذاری قرار خواهد داد.

رئیس سازمان بورس حجم افزایش سرمایه ها وتاسیس شرکتهای سهامی عام را تا پایان دی ماه امسال 2600 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: 750 میلیارد تومان حجم اوراق مشارکتی بوده که امسال سازمان بورس مجوز انتشار آن را داده است.

وی به راه اندازی صکوک اجاره در سال 89 اشاره کرد و گفت: هم اکنون در حال فراهم کردن سازوکارهای اجرایی این ابزار مالی اسلامی هستیم تا بتوانیم صکوک اجاره را که مبنی بر دارایی ها است را سال آینده راه اندازی کنیم.

صالح آبادی با بیان اینکه فیوچرز به عنوان یک ابزار پوشش ریسک، فعالیت خود را از سال گذشته در بورس کالای ایران آغاز کرده است، اظهار داشت: حجم معاملات این ابزار از مرز 120 میلیارد تومان گذشته است که امیدواریم فیوچرز بتواند جایگاه خود را در کشور بدست آورد.

وی از تصویب اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن در شورایعالی بورس گفت: این اوراق از سال آینده در فرابورس عرضه خواهد شد تا امکان معاملات ثانویه آن در بازار فراهم شود که بدون شک کمک شایانی به تامین مالی خواهد کرد.

رئیس سازمان بورس افزود: با عرضه این اوراق در فرابورس، قیمت آن شفاف تر، امکان سپرده گذاری و صدور حق تقدم اوراق بیشتر و نرخ آن کاهش خواهد یافت.

صالح آبادی از اعطای مجوز موافقت اصولی برای دو صندوق زمین و ساختمان در سال 88 خبر داد و خاطر نشان کرد: این صندوقها می توانند ابزار مناسبی برای تامین مالی بخش مسکن باشند.

وی اظهار داشت: این صندوقها را می توان به انواع پروژه های سرمایه گذاری توسعه داد تا بتوان منابع مالی لازم را برای پروژه های مختلف جذب کرد.

رئیس سازمان بورس در بخش دیگری از سخنان خود به اصول نظام تامین مالی اسلامی اشاره کرد و افزود: کمیته فقهی این سازمان تشکیل شده است تا تمام ابزارها و نهادهای مالی جدید را از نظر شرع مورد بررسی قرار دهد.

وی "ممنوعیت غرر" را یکی از اصول نظام تامین مالی اسلامی ذکر کرد و اظهار داشت: بر اساس این اصول نباید ابزارها، پروژه ها و معاملات مبهم و غیرشفاف باشد تا مردم متضرر شوند.

صالح آبادی با بیان اینکه باید ارتباط تنگاتنگی بین بخش مالی و واقعی اقتصاد وجود داشته باشد، افزود: باید نظام مالی ما منعکس کننده ارزشهای واقعی اقتصادی باشد.

وی درباره بکارگیری فیوچرز در بازار سرمایه ایران گفت: برای هر سرمایه گذار محدودیتی وجود دارد تا معاملات آن با دارایی های واقعی اقتصاد کشور تناسب داشته باشد.