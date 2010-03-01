ضرورت معرفی دستاوردهای علمی کشورهای عضو اکو

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در پیامی به اولین نشست مشترک مراکز پژوهشی پیشرو اعضای اکو اعلام کرد: توسعه و پیشرفت در جهان معاصر در گروی همکاری و همفکری میان کشورها است و ضرورت ارتباط و تعامل پیشبرنده میان جوامع همسو با اهداف بشر دوستانه و انسانی یک ضرورت و مصلحت منطقه ‌ای و یک وظیفه ملی و دینی است، همچنانکه قرآن کریم می فرماید: تعاونوا علی البر و التقوی.

وی در ادامه پیام خود آورده است: از جمله خصایص فرهنگ متعالی آن است که به مرزبندی جغرافیایی و سیاسی وقعی نمی‌نهد و از آن عبور خواهد کرد، بر این اساس، فرهنگ مردم منطقه از چنان شایستگی و والایی برخوردار بوده است که توانسته است قرن‌ها بر فکر و اندیشه انسان‌ها در سایر نقاط جهان اثرگذار باشد.

ارتباط فرهنگی جوامع عضو اکو به قدری گسترده است که علیرغم تاکید معمول بر مرزبندی‌های سیاسی و جغرافیایی، چنانچه در ایران یک نظرسنجی صورت پذیرد قاطبه مردم ایران بزرگانی همچون جلال الدین رومی، خاقانی، نظامی، ابوریحان بیرونی، بوعلی سینا، امیرعلی شیر نوایی، ادیب پیشاوری و فارابی را یک دانشمند‌ خودی و هموطن خواهند شناخت و احتمالا اگر چنین نظرسنجی در کشورهای عضو اکو مثل تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و ترکیه نیز انجام شود و از آنها در مورد سعدی، حافظ، زکریای رازی، فردوسی و .... سئوال شود، نتایج کم و بیش مشابهی به دست خواهد آمد در حوزه دین و عرفان ارتباط از این هم گسترده تر است و بحث از خودی یا بیگانه بودن بزرگان دین در منطقه اکو زائد به نظر می‌رسد بنابراین همگرایی موصوف قابل بهره‌برداری به ویژه در حوزه فعالیت‌های مشترک علمی و پژوهشی است.

در پیام وزیر علوم آمده است: عامل جمعیت از عناصر مهم قدرت و اقتدار ملی است و سعادت و بهروزی مردم اساس کلیه فعالیت‌های کشورها را تشکیل می ‌دهد و در هر برنامه‌ای که برای بهبود زیست جوامع تدوین می‌شود، نقش و سهم عامل جمعیت انکار ناپذیر است.

در تدوین و تنظیم سیاستها و برنامه‌های جمعیتی، توجه به مقتضیات و توانایی‌های منطقه‌ای از جایگاه خاصی برخوردار است و کشورهای عضو اکو در حال حاضر از شرایط جمعیتی متفاوتی برخوردارند و میزان مرگ و میر در برخی از این کشورها بسیار بالاتر از متوسط جهانی است، این وضعیت در مورد میزان باروری نیز مصداق دارد که جای تامل دارد وضع نیروی انسانی و فعالیتهای اقتصادی کشورهای عضو از دیگر مسایل قابل بررسی است به عنوان مثال ایران که اکنون با میزان حدود 11 درصد بیکاری مواجه است در آینده نزدیک به یک وارد کننده بزرگ نیروی انسانی تبدیل خواهد شد که این امر ناشی از کاهش سریع باروری و افزایش متوسط طول عمر مردم است.

در پیام وزیر علوم آمده است: در مورد مهارت‌ها، آموزش‌ها و تامین امکانات و لوازم آموزشی وضع کم و بیش مشابهی در کشورهای عضو اکو ملاحظه می‌شود اما با حمایت‌های دولت انتظار می‌رود در ایران شاهد بروز تحولات وسیع در حرفه‌آموزی و کاستن از فاصله آموزش و اشتغال در آینده نزدیک باشیم و بر این مبنا اهمیت مطالعات جمعیتی بارزتر می‌شود.

وی در این پیام آورده است: علوم بدون شناخت مبانی آنها مانند عضو پیوندی است که به بدن انسان تحمیل می‌شود، بنابراین شناخت مبانی علوم در کشورهای عضو اکو و تبادل اطلاعات می‌تواند به رشد ریشه دار دانش در منطقه کمک کند.