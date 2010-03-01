دعوت از سرمایه گذاران ارس برای مشارکت در شرکت توسعه سرمایه گذاری مناطق آزاد

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، عباس رنجبر ظهر دوشنبه در جلسه مشترک با سرمایه گذاران این منطقه افزود: شرکت توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد با سهام مناطق آزاد، بخش خصوصی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی وتشکیل می شود و سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس می توانند جهت ثبت نام و مشارکت در این سرمایه گذاری عظیم اقدام نمایند.

مهندس رنجبر با اشاره به مشارکت شرکتها و موسسات مختلف ساختمانی، مالی و اعتباری، خارجی و داخلی و شرکت های حمل و نقل در تشکیل این شرکت گفت: مشارکت سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس در تشکیل شرکت توسعه سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران شرایط افزایش سرمایه گذاری در کشور را فراهم می کند.

وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با 230 گروه سرمایه گذار و صدور 110 مجوز سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس گفت: هم اکنون بالغ بر 150 واحد اقتصادی در منطقه فعال هستند که از این تعداد 44 واحد در بخش خدمات و تولید فعالیت دارند.

رنجبر ادامه داد: مشارکت این حجم از سرمایه گذاران فعال در حوزه های مختلف اقتصادی در این منطقه در شرکت توسعه سرمایه گذاری مناطق آزاد موجبات رونق سریع و توسعه فعالیتهای این شرکت را فراهم می نماید.

منطقه آزاد ارس در شمالغرب کشور در 137 کیلومتری شهر صنعتی تبریز قرار گرفته و با سه کشور جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان مرز مشترک دارد. پشتوانه علمی و صنعتی استان آذربایجان شرقی به همراه دسترسی به بازارهای میلیونی حوزه آسیای میانه و قفقاز این منطقه را مورد توجه ویژه سرمایه گذاران حوزه های مختلف بخصوص صنعت و حمل و نقل قرار داده است.